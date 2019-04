Beckeln springt für Colnrade ein

Gespaltene Buche in Hölingen

+ © Bahrs Mithilfe von Motorsägen beseitigten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln den Baum. © Bahrs

Hölingen – Zu einem Hilfeleistungseinsatz an der Huntestraße in Hölingen ist am Dienstagnachmittag um 13.28 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Beckeln gerufen worden: In einem kleinen Waldstück hatte sich eine große Buche gespalten; die Baumkrone war auf die Straße gestürzt.