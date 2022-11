„Beckeln-Ort“: Offenbar wenig Verkaufsbereitschaft

Von: Jürgen Bohlken

Als neues Ratsmitglied hat Bürgermeister Heiner Thöle (l.) Jürgen Brand aus Holzhausen verpflichtet. © Bohlken

Beckeln – Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt tritt der geänderte Bebauungsplan „Beckeln-Ort“ in Kürze in Kraft. Die Gemeinde Beckeln hat mit differenzierten Dorfgebietsausweisungen und klar definierten Bauzonen die Weichen für eine wohnbauliche Weiterentwicklung gestellt. Dass dies möglich war, resultiert aus dem landwirtschaftlichen Strukturwandel. Anders ausgedrückt: Das Höfesterben eröffnet in der Konsequenz die Chance zur „Nachverdichtung“. Immissionsrechtliche Konflikte haben neuer Wohnbebauung in der Vergangenheit sehr viel engere Grenzen gesetzt.



Gleichwohl kommt nicht jeder, der’s gern gehabt hätte, in den Genuss einer Flächenveredelung zu Bauland. Ein Bürger, der im B-Plan-Änderungsverfahren die Öffentlichkeitsbeteiligung nutzte, um prüfen zu lassen, ob nicht auch auf seinem Grundstück Wohnbebauung möglich wäre, scheiterte an den Vorgaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Für die Fläche ergaben nochmalige Berechnungen seitens der Landwirtschaftskammer wegen der Nähe zu Landwirtschaft Immissionswerte von bis nahezu 25 „Geruchsstundeneinheiten“; 15 bis allerhöchstens 20 wären tolerabel gewesen.



Planung muss rechtssicher bleiben

„Auch nach erneuter vertiefter Überprüfung hat sich erwiesen, dass auf diesem Grundstück ein planmäßiges Wohnbauprojekt, ausgelöst durch die Gemeinde selbst, zu Konflikten mit dem Landwirt vor Ort führen muss“, erläuterte Planer Burkhard Lichtblau vom Bremer Büro „instara“ im Gemeinderat. Eine denkbare vertragliche Lösung würde das Problem nicht aus der Welt schaffen, spielte er auf Unwägbarkeiten (etwa Versterben des Vertragspartners oder Verkauf) an. Das Planbüro rate davon ab, Wohnbebauung auf dem betreffenden Grundstück zu ermöglichen, damit die Rechtssicherheit der Planung nicht gefährdet werde, bekräftigte Lichtblau. Der Anlieger hatte auch versucht, eine Ergänzungssatzung zu erwirken. Dieses Ansinnen durfte in der Abwägung aber gar nicht berücksichtigt werden, denn dafür bedürfte es eines separaten Verfahrens.



20 Meter breite Bauverbotszone

Im Verlauf der Überplanung des alten B-Plans „Beckeln-Ort“ musste der Planer unter anderem gemäß Niedersächsischem Straßengesetz eine 20 Meter breite Bauverbotszone (ab äußerer Fahrbahnkarte) zwingend vorsehen, und zwar für jene Kreis- und Landesstraßenabschnitte, die nicht Teil der Ortsdurchfahrt sind. Dort dürfen weder Haupt- noch Nebengebäude errichtet werden. Innerhalb der festgelegten Bauteppiche lässt der geänderte B-Plan indes vorwiegend Einzel- und Doppelhäuser zu. In relativ zentraler Lage wären – beidseitig der Hauptstraße – zwei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit jeweils bis zu vier Wohneinheiten möglich. Die auf 0,3 festgesetzte Grundflächenzahl bedeutet: Das Hauptgebäude darf höchstens 30 Prozent der Grundstücksfläche abdecken.



Der beste Plan bringt uns nichts, wenn die Grundeigentümer nicht zumindest bedingt bereit sind, Grundstücke zu veräußern.

Das Bauleitplanverfahren wurde gemäß §13a des Baugesetzbuches „beschleunigt“ abgewickelt. Die Stellungnahmen von „Trägern öffentlicher Belange“, vor allem des Landkreises Oldenburg, führten nur zu geringfügigen Nachbesserungen der Planung. Der Beckelner Rat folgte am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus den Abwägungsempfehlungen des Planbüros und fasste einstimmig den abschließenden Satzungsbeschluss für die B-Plan-Änderung.



Neuer B-Plan in Vorbereitung

Dass die Gemeinde damit die Voraussetzungen für wohnbauliche Entwicklung geschaffen hat, brachte Ratsherr Günter Wöbse zum Ausdruck. „Aber“, so gab er zu bedenken, „der beste Plan bringt uns nichts, wenn die Grundeigentümer nicht zumindest bedingt bereit sind, Grundstücke zu veräußern.“ Wenn wenig Fläche für Bauzwecke verfügbar gemacht werde, was sich im Moment andeute, komme der Rat wohl nicht umhin, einen neuen Bebauungsplan zu entwickeln. Dass ein Bauleitplanverfahren vorbereitet wird, deutete Wöbse an. Die Gemeinde wolle per Bebauungsplan im jetzigen Außenbereich Bauland ausweisen. Das sei im Übrigen kein Geheimnis mehr.



Der Aufstellungsbeschluss sei noch nicht gefasst, ein Geruchsgutachten aber bereits in Auftrag gegeben worden, erläuterte Bürgermeister Heiner Thöle auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Fläche, die beplant werden soll, liege südwestlich der Ortslage Beckelns und grenze an das „Drohnfeld“ an.



Sitzübergang auf Jürgen Brand

Gleich zu Beginn der Sitzung musste der Rat am Dienstag einen Sitzverlust feststellen: Devon Drzimalla ist nach Hamburg verzogen, weil er ein duales Studium begonnen hat. Deshalb darf er dem Rat nicht länger angehören. Seinen Mandatsverzicht hatte er am 17. August erklärt.



Bürgermeister Heiner Thöle verpflichtete Jürgen Brand aus Holzhausen als Nachrücker per Handschlag und wies ihn auf die Amtsverschwiegenheitspflicht sowie auf Mitwirkungs- und Vertretungsverbot gemäß Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz hin.