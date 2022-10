Wiesn-Flair in einer Maschinenhalle in Beckeln

Von: Holger Rinne

Gleichbleibende musikalische Qualität bei wechselnden Dirigentinnen und Dirigenten: Das „Blaso“ trieb die Stimmung auf den Siedepunkt. © Rinne

Beckeln – In zwei „Etappen“ hat das Jugendblasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Beckeln („Blaso“) am Feiertagswochenende sein 29. Oktoberfest gefeiert – mit großem Erfolg. Coronabedingt war die weithin beliebte weißblaue Gaudi zwei Jahre in Folge ins Wasser gefallen.

Los ging es am Samstagabend mit einem etwa einstündigen Konzert des „Blaso“, ehe die Top40-Band „Streetlight“ dem Partyvolk kräftig einheizte. „Wir sind froh, dass wir das Beckelner Oktoberfest wieder feiern können und dass es so gut angenommen wird“, sagte Christian Bahrs am Sonntagvormittag – im Rahmen der zweiten „Etappe“.

Eine Woche lang haben wir geschuftet.

An beiden Veranstaltungstagen war die „Hütte“ voll. Dabei hatten die Organisatoren die Lokalität gewechselt. Weil die Gaststätte Beneking im Beckelner Ortskern nicht mehr bewirtschaftet wird, wollte das „Blaso“ ursprünglich in einem Festzelt neben dem Dorfgemeinschaftshaus feiern. Doch vor dem Event wurde diese Alternative verworfen. „Zum Glück hat uns ein Landwirt dann kurzfristig seine Maschinenhalle angeboten. Eine Woche lang haben wir geschuftet, um daraus eine Festhalle zu zaubern“, erläuterte Bahrs. 170 Sitzplätze standen dort zur Verfügung. Die Halle wurde für das zünftige Spektakel weißblau im Wiesn-Stil geschmückt.

Auftakt mit Bayerischem Defiliermarsch

Am Ende hat sich der Einsatz für die Musikerinnen und Musiker gelohnt. Inklusive der Stehplätze am Tresen und an den Stehtischen war die Halle wohl mit fast 200 Gästen gefüllt, hieß es seitens des Veranstaltungsservices „Carsten Beneke Event“ aus Harjehausen.

Weißblaue Gemütlichkeit kam in der besonderen „Location“ unter den zahlreichen Besuchern auf. © Rinne

Das Orchester begann zünftig mit dem Bayerischen Defiliermarsch. Doch auch konzertante und modernere Werke standen auf dem langen Programm. Mit Alina Wolle, Christian und Thorsten Bahrs übernahmen am Tag der Deutschen Einheit gleich drei Dirigenten abwechselnd die Orchesterleitung.

„Humpen hoch“

Zwischen den Musikstücken schallte von der Bühne „ein Prosit, ein Prosit“, „Humpen hoch“ oder auch „oans, zwoa, gsuffa“. Die Besucher ließen sich nicht lange bitten und leerten ihre mit dunklem Oktoberfestbier gefüllten Krüge. In der Mittagspause gab es ein bajuwarisches Buffet mit Spießbraten, Haxen, kleinen Nürnberger Würstchen, Sauerkraut, Kartoffelpüree und Schmorkartoffeln. Besonders gefreut haben sich die Beckelner über den Besuch der Wildeshauser Feuerwehrkameraden, der seit vielen Jahren guter Brauch ist, sowie über die Anwesenheit von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Groß Ippener und Musikern des Blasorchesters „Klosterbachtaler“.