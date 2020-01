DSK Beckeln freut sich über fünf Neuaufnahmen

Nach Ehrungen und Beförderungen in der Dorf- und Soldatenkameradschaft Beckeln: Günter Strodthoff, Ewald Wacker, Thomas Kastendiek, Waltraut Wacker, Heino Schnieder, Torsten Grundmann, Michael Otte und Ralf Koar (v.l.).

Beckeln – Nach 20 Jahren Vorstandsarbeit hat sich der bisherige Schriftführer Jürgen Möhlenhoff aus der Führungsriege der Dorf- und Soldatenkameradschaft (DSK) Beckeln verabschiedet. Sein langjähriges Engagement würdigte der Vorsitzende Thomas Kastendiek am Sonnabend während der Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Asendorf’s Bauerndiele“ mit einer Urkunde und einem Präsent. Mit Ralf Koar fand sich ein neuer Schriftführer. Die 28 anwesenden Mitglieder schenkten ihm das Vertrauen. Mit seiner Wahl ging eine Beförderung zum Oberleutnant einher. Den gleichen Dienstgrad bekam Torsten Grundmann verliehen. Zum Leutnant wurde Michael Otte befördert. Zum Kreis der Ehrenmitglieder zählen nun auch Waltraut Wacker und Heino Schnieder.

Die langjährige Vereinstreue von Günter Strodthoff, der dem Verein seit 60 Jahren angehört, fand eine gebührende Würdigung. Der frühere Vorsitzende Ewald Wacker freute sich über eine Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft. Genauso lange gehört Friedhelm Wilke der Kameradschaft an; er konnte aber nicht zugegen sein. Mit Genugtuung bewertete die DSK die Neuaufnahme von Nico Asendorf, Annika Asendorf, Claudia Pleus, Melanie und Holger Höfemann – ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich der Verein keineswegs „überlebt“ hat.

Das traditionelle Erntefest in Beckeln, soll, so ein Ziel der DSK, attraktiver gestaltet werden. Erste Ideen haben die Mitglieder unter dem Punkt „Berichte und Anfragen“ diskutiert. Der Vorstand will sich nun über Verbesserungen Gedanken machen und dabei sondieren, ob sich auch andere Beckelner Vereine einklinken würden. Mit einem gemeinsamen Imbiss klang die Jahreshauptversammlung aus. boh