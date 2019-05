Beckeln einfach nicht zu schlagen

Sieg beim Wettbewerb der Kreisjugendfeuerwehr in Ahlhorn

+ Musste exakt und schnell erledigt werden: der Löschangriff mit diversen schwierigen Aufgaben. Foto: Rohdenburg

Landkreis – Die Jugendfeuerwehr Beckeln ist einfach nicht zu schlagen. Beim Bundeswettbewerb auf Landkreisebene, an dem 14 Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Oldenburg sowie zwei aus der Stadt Oldenburg teilnahmen, konnte sich der Vorjahressieger aus Beckeln am Sonntag erneut mit deutlichem Vorsprung durchsetzen. Der Nachwuchs aus der Samtgemeinde Harpstedt errang 1 414 Punkte vor der Gruppe Ganderkesee II mit 1 385 Punkten und der Gruppe aus Wardenburg mit 1 376 Punkten. Auf den vierten Platz, der ebenfalls noch für den Bezirkswettbewerb am 23. Juni in Brake reicht, kam die Jugendfeuerwehr Kirch- und Klosterseelte. Die Wildeshauser Jugendlichen waren nach dem Löschangriff noch sehr zuversichtlich gewesen, ebenfalls die Qualifikation zu schaffen. Sie hatten nur fünf Fehlerpunkte am Wassergraben gesammelt und mit 4:41 Minuten eine gute Zeit hingelegt. Doch der Staffellauf mit Aufrollen eines C-Schlauches, über Bänke laufen, Strahlrohr- und Schlauch zusammensetzen sowie einen doppelten Ankerstek knoten, lief deutlich schlechter, sodass der Nachwuchs es nur auf den sechsten Platz schaffte. Insgesamt waren auf dem Sportplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Ahlhorn 20 Gruppen am Start. Den letzten Platz belegte Harpstedt. dr