Aktionsradius des Beckelner Bürgerautos auf Winkelsett erweitern?

Von: Jürgen Bohlken

Das ehrenamtliche Bürgerauto-Fahrerteam wünscht sich nach wie vor mehr Fahrgäste. © Archiv

Beckeln – Sollen auch Einwohner der Gemeinde Winkelsett das Beckelner Bürgerauto nutzen dürfen? Überlegungen in diese Richtung gibt es.

Das Bürgerauto könnte nach wie vor mehr Zuspruch vertragen, verhehlt der stellvertretende Ortsbrandmeister André Gerke nicht. Für etwa zehn bis 15 Personenbeförderungen sei der Van in den vergangenen fünf Monaten gebraucht worden. Zwei oder drei Mitbürger nutzten das Angebot, um etwa zu Einkaufsmärkten oder Ärzten zu kommen. Als Bürgerauto dient jener Opel Vivaro, den die Freiwillige Feuerwehr Beckeln im Rahmen eines Vereinsvotings der VR Bank gewonnen hatte.

Bislang kommt in dem Neunsitzer (inklusive Fahrersitz) für gewöhnlich nur ein Fahrgast auf den Fahrer. Das Bürgerauto trägt zwar zur Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs bei, aber noch nicht zum Klimaschutz. Denn eigentlich ist es für kostenlose Sammelfahrten nach dem Anrufsammeltaxiprinzip gedacht. Gebrauch davon machen dürfen Menschen aus allen Ortsteilen der Gemeinde Beckeln, die sonst wegen eingeschränkter Mobilität nicht zu Einkaufsmärkten, Facharztpraxen, Krankenhäusern oder auch zur Tafel kämen.

Die Zielgruppe schließt keineswegs nur Seniorinnen und Senioren ein. Das entscheidende Kriterium ist die Hilfsbedürftigkeit. Wer alleinstehend und ohne Führerschein sei, käme als Fahrgast genauso in Frage wie etwa der Mitbürger, der sich einen Fuß gebrochen habe, aber von seiner berufstätigen Freundin nicht zum Arzt gefahren werden könne, nennt Gerke zwei Beispiele.

Alleinstehende in der Gemeinde Beckeln fahren oft im Alter noch selbst Auto.

Ja, es könne tatsächlich vorkommen, dass „situativ entschieden“ und die Mitnahme eines Anrufers abgelehnt werden müsse, weil Hilfsbedürftigkeit eben nicht gegeben sei. „Wirklich strittige Fälle hatten wir aber noch nicht“, betont Gerke. Zu den Gründen des weiterhin verhaltenen Echos auf das Bürgerauto kann er nur Vermutungen anstellen. „Alleinstehende in der Gemeinde Beckeln fahren oft im Alter noch selbst Auto“, sagt der 39-Jährige. Ansonsten würden bei eigener eingeschränkter Mobilität im Normalfall nach wie vor zuerst enge Angehörige gefragt, ob sie als Fahrer einspringen könnten.

Die Auslastung ließe sich möglicherweise verbessern, wenn das Bürgerauto auch Fahrgäste aus der Nachbargemeinde Winkelsett mitnähme, zumal diese Kommune bei Fahrten nach Wildeshausen ja ohnehin auf dem Weg läge. In trockenen Tüchern sei das zwar noch nicht, aber mit Winkelsetts Bürgermeister Bert Mahlstedt sei über diese Option schon gesprochen worden, berichtet Gerke. Grundsätzlich sieht er Bereitschaft seitens der Gemeinde Beckeln und der Feuerwehr, den Aktionsradius des Bürgerautos entsprechend zu vergrößern. Allerdings müsste im Gegenzug aus Winkelsett ein eigener Beitrag kommen, beispielsweise finanzieller Natur oder in Form zusätzlicher ehrenamtlicher Fahrer von dort.

Erprobungsphase läuft weiter

Die Erprobungsphase soll auch im neuen Jahr weiterlaufen: Das Bürgerauto ist jeweils am Dienstag- und am Donnerstagvormittag unterwegs. Fahrten zum Einkaufen nach Harpstedt sind ebenso möglich wie zu Arztpraxen in der Umgebung oder auch zum Gesundheitszentrum und zur Tafel nach Wildeshausen. Die Entfernungen müssen allerdings zumutbar bleiben. Beförderungen bis Delmenhorst, Bremen und Oldenburg bewegen sich im tolerablen Rahmen, noch längere Strecken hingegen nicht mehr.

Wer im Beckelner Bürgerauto mitfahren will, melde sich unter der Rufnummer 04244/965 32 34. „Am anderen Ende“ nimmt dann entweder Geertje Hahl ab oder – im Vertretungsfall – André Gerke.

Wer gute Erfahrungen mit dem Bürgerauto macht, sollte diese im Übrigen nicht für sich behalten, sondern nach außen hin kommunizieren. Denn Mundpropaganda kann dazu beitragen, die Akzeptanz zu erhöhen.

Die „Jungfernfahrt“ des Beckelner Bürgerautos datiert nach André Gerkes Kenntnis vom 23. August. Die damals beförderte Frau habe Passbilder machen lassen wollen. „Weil das in Harpstedt nicht mehr möglich ist, musste Geertje Hahl sie nach Wildeshausen bringen“, erinnert sich der stellvertretende Ortsbrandmeister. Weiterhin stünden neun Ehrenamtliche (inklusive Ersatz) für die Übernahme von Fahrdiensten zur Verfügung.