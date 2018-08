 „Bebauung? Ja, aber nicht in dieser Dichte“

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. „Die Strubbelwiese vor unserer Haustür ist weder schön noch erhaltenswert. Wir möchten, dass sie bebaut wird. Aber nicht in dieser Dichte!“, betonte Carmen Rasche am Montagabend während eines Ortstermins im Namen der Anliegerschaft von „Am Forst“ und der Waldstraße in Harpstedt.

Vertreter des Fleckens, darunter Gemeindedirektor Ingo Fichter, Bürgermeister Stefan Wachholder und etwa die Hälfte des Rates, ließen sich schildern, welche Bauchschmerzen die direkt betroffenen Bürger mit dem Bauvorhaben von Michael Pomplun aus Klein Köhren haben, der in ihrer Nachbarschaft, zur Bassumer Straße (L 776) hin, zwei Mehrfamilien- und drei Reihenhäuser realisieren will. Die Anwohner wissen: Der Flecken kann nur bis zum Satzungsbeschluss Einfluss auf die vorhabenbezogene Änderung des Bebauungsplans „Tielingskamp/Waldstraße“ nehmen. Hinterher, so ihr Standpunkt, sollen sich Politik und Verwaltung aber zumindest nicht rausreden können, sie seien auf erwartbare Probleme nicht hingewiesen worden.

„Siedlungscharakter verändert sich total“

Was auf dem Papier gut aussehe und baurechtlich nicht zu beanstanden sei, müsse noch lange nicht gut funktionieren, verdeutlichte Rasche an Beispielen. Planung sei die eine Seite der Medaille – und die Umsetzung die andere. „Irgendwann ist die Planung durch, und Herr Pomplun hat die Häuser gebaut. Dann sind es wir, die mit den Umständen klarkommen müssen“, gab Rasche zu bedenken.

Nur einer der „Juckepunkte“: Die vorgesehene Zuwegung in der Verlängerung von „Am Forst“ zu 13 geplanten Parkplätzen an der Bassumer Straße knickt laut Planzeichnung an der Grenze zum Nachbargrundstück scharf rechts ab. Sie verläuft dann in 3,50 Metern Breite in Richtung L 776. Auf diesem Teilstück wäre Begegnungsverkehr unmöglich. Diejenigen, die zu den Stellflächen wollen, und diejenigen, die sie verlassen möchten, könnten sich ins Gehege kommen. Zumal die Wohngebäude, wenn sie stehen, die Wahrnehmbarkeit des Gegenverkehrs erschweren und einschränken. Wie sich besagte scharfe Kurve entschärfen ließe, wüssten die Anlieger gern (ein Bauteppich grenzt direkt an). Gefahren für Kinder sehen sie, wenn einer der Mehrfamilienhauseingänge an die Parkplatzzufahrt kommen sollte.

+ „Strubbelwiese“ nannte Carmen Rasche diese Fläche, die Michael Pomplun aus Klein Köhren bebauen will. Foto: boh

Die drei geplanten Baukörper „werden den Charakter der Siedlung total verändern“, konstatierte Carmen Rasche. Die Zahl der Wohneinheiten werde um 70 Prozent zulegen. „Das ist eine ziemliche Hausnummer.“ Von insgesamt 2 800 Quadratmetern Fläche blieben Pomplun, so rechnete Rasche vor, netto rund 1 560 für die Bebauung übrig.

Wegen der nicht genehmigungsfähigen Anbindung an die L 776 müssten die Fahrzeuge der künftigen neuen Anwohner über die Waldstraße und die Verlängerung von „Am Forst“ rollen, und zwar in beide Richtungen. Anders kämen sie nicht rein in das Gebiet – und nicht raus. „Eine Gemeinde würde eine solche Dichte der Bebauung niemals in einem derartigen Nadelöhr planen“, konstatierte Rasche. „Wenn ich mir Planungen von Kommunen anschaue, dann liegt die große Bebauung für gewöhnlich in den Seitenbereichen, sodass der Verkehr abfließen kann. Aber nicht im Zentrum!“

Dass der Investor die insgesamt 22 zu schaffenden Stellflächen in 2,50 Metern Breite plant, bot Diskussionsstoff. Baurechtlich gehe das in Ordnung, sagte Rolf Ranke (HBL). „Das ist nicht mehr zeitgemäß“, urteilte Stefan Wachholder (CDU) und verwies auf Einkaufsmärkte wie Inkoop, die mittlerweile zu größeren Parkplatzbreiten tendierten.

Betroffene hoffen auf weniger Wohneinheiten

„Wo bleibt im Winter der Schnee von über 800 Quadratmetern Pflasterung?“, benannte Carmen Rasche ein anderes Problem im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben. Das Freischieben übernähme dann sicher der vom Investor zugesicherte Hausmeister, gegebenenfalls morgens ab 4 Uhr, überspitzte sie ironisch – und hinterfragte den genauen Aufgabenbereich: „Wird er hier dauerpräsent sein? Oder kommt der Hausmeister nur, um die Mülltonnen an die Straße zu schieben?“ Um solche Fragen beantwortet zu bekommen, hätte es Sinn gemacht, Michael Pomplun ebenfalls zu dem Ortstermin einzuladen, erwiderte Irene Kolb (Grüne). Der sei an Zusagen nur so lange gebunden, wie er selbst Eigentümer der Wohnungen bleibe, konterte Rasche.

Die Anlieger sehen ferner das Risiko, dass Pomplun die 13 Parkplätze an der Bassumer Straße entgegen eigener Erwartung seitens des Landkreises vielleicht doch nicht genehmigt bekommt, und zwar, nachdem die B-Plan-Änderung „durch“ und der Boden für die Versiegelung/Bebauung (mit Grundflächenzahl 0,4 und Geschossflächenzahl 0,8) geebnet ist. Sie fragen sich, welche Möglichkeiten dem Flecken blieben, auf die dann erforderliche Umplanung noch Einfluss zu nehmen.

Ein weiterer Punkt: Die Feuerwehr käme im Brandfall nicht direkt bis zu den „Wohnblocks“. „Am Forst“ abgestellte Einsatzfahrzeuge könnten heikle Situationen heraufbeschwören, wenn sie den Weg versperrten.

Als Kernproblem kristallisierte sich die bauliche Verdichtung heraus. Mit zwei zusätzlichen Wohneinheiten hatten die jetzigen Anlieger auf der Grundlage früherer Planungen gerechnet. Elf sollen’s nun werden. Mit acht könnten die Betroffenen wohl einigermaßen leben. „Abspecken“ will Pomplun seine Pläne aber nicht. Sein Projekt soll wirtschaftlich bleiben. Den Anliegern ist klar: Es gibt ihm um Profit.