Beachtlicher Bedarf

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Das Geschenk, das Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse am Donnerstagmorgen zur offiziellen Eröffnung des „Cafés Bobbycar“ mitbrachte, probierten die Kleinkinder sofort aus: Sie staunten nicht schlecht, wie sich die mit Spezialstiften bemalte „magische“ Matte beim Trocknen der Farbe wie von Geisterhand ganz von selbst wieder reinigte.

Zwei Bobbycars, sozusagen die Namensgeber für den Treff, vereinnahmten die Kleinen ebenso wie einen Kriechtunnel.

Bereits seit dem 5. April kommen Elternteile mit ihren zwei- und dreijährigen Schützlingen in die Harpstedter Delmeschule – immer donnerstags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. An Montagen öffnet schon deutlich länger zur gleichen Zeit an selber Stelle das „Café Kinderwagen“ seine Pforten. Die Zielgruppe hier: Eltern mit bis zu einem Jahr alten Babys. Beide offenen Treffs hob die beim Kreisjugendamt angesiedelte Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ aus der Taufe.

Der Bedarf für das „Café Bobbycar“ ergab sich zu einem guten Teil aus dem „Café Kinderwagen“ – aus Nachfragen von Eltern, die sich zusätzlich zu der bereits bestehenden Betreuung ein Pendant für etwas ältere Kinder wünschten. Beide Treffs zielen darauf, gemeinsam Zeit mit den Kleinen zu verbringen. Die etwas älteren Kinder spielen miteinander, singen in der Gruppe, musizieren auf Orffschen Instrumenten. Eltern holen sich Rat in Fragen rund um Baby und Kleinkind – und tauschen sich aus.

Ein „Café Kinderwagen“ existiert unter dem „Dach“ des Landkreises schon an sieben Standorten (zuzüglich eines entsprechenden Treffs in gemeindlicher Trägerschaft in Ganderkesee). Dort sei, soBeate Pollak von der Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“, jeweils neben einer Erzieherin auch eine Hebamme als Betreuerin und Ansprechpartnerin dabei. Die Themen, die Eltern brennend interessieren, hätten oft mit der Ernährung und der Gesundheit der Babys zu tun.

Das „Café Bobbycar“ hat sich im Kreis Oldenburg in sechs Orten etabliert – inklusive Sandkrug; dort steht die offizielle Eröffnungsfeier noch aus. Bei den Treffs tauschten sich die Eltern etwa über Trotzverhalten oder frühkindliche Förderung aus, weiß Beate Pollak.

Das „Café Bobbycar“ in der Delmeschule betreuen die Heilerziehungspflegerin Melanie Buitkamp und die als ehrenamtliche Kraft dort tätige Tagesmutter Lydia Uhlhorn – beide aus Harpstedt. Aktuell kommen zwischen sieben und zwölf Elternteile mit bis zu 15 Kindern. Weitere können sich jederzeit zu den Öffnungszeiten hinzugesellen. Das Angebot ist komplett offen und niederschwellig. Herwig Wöbse fand es „toll“, dass es den Treff „nun auch bei uns gibt“. Er erwähnte das „muntere Treiben“ und „die engagierten Mitarbeiterinnen“. Die Samtgemeinde Harpstedt sorge mit den Räumlichkeiten nur für den Rahmen. Gerade die Raumfrage sei in Harpstedt aber sehr schnell und problemlos gelöst worden, merkte Kreisjugendamtsleiter Martin Ahlrichs lobend an.