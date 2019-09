Baustellenfest: Noch ein Jahr bis zur Eröffnung des „Steins“

Im Museumsdorf Cloppenburg

+ © Museumsdorf © Museumsdorf

Noch genau ein Jahr, bis die ehemalige Harpstedter Dorfdisco „Zum Sonnenstein“ an neuer Stelle in altem Glanz eröffnet wird: Um den Countdown bis zu diesem Tag X einzuläuten, lädt das Museumsdorf Cloppenburg, wo der frühere „Zappeltempel“ nun steht, alle Interessierten für kommenden Freitag, 20. September, 16 Uhr, dazu ein, gemeinsam bei Musik der 1970er- bis 1990er-Jahre im und vor dem Rohbau zu feiern. Verschiedene interaktive Stationen, bisher ungezeigte Objekte und Expertengespräche gewähren Einblicke in das Disco-Umsetzungsprojekt und seine Fortschritte.