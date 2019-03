Bauleitverfahren hätte wohl keine Aussicht auf Erfolg gehabt

Beckeln – Die „Maßgabe“ der einstigen Bezirksregierung, die dem Schutzbedürfnis des Schwarzstorches Rechnung trug, macht nun zwar keine Probleme mehr, weil sie als erfüllt gilt; dafür aber schieben andere gravierende artenschutzrechtliche Belange weiterhin der Realisierung eines Windparks auf der Sonderbaufläche „B1“ im Bereich Jungholz/Friedeholz in Beckeln einen Riegel vor. In den mangelnden Erfolgsaussichten sieht Ratsherr Günter Wöbse den wahren Grund dafür, warum der Beckelner Rat nun schon zum zweiten Mal ein Bauleitverfahren nicht zum Abschluss bringt, das eigentlich den Weg für das Windkraftvorhaben ebnen sollte (wir berichteten.

Eine Stellungnahme des beim Landkreis Oldenburg angesiedelten Amts für Naturschutz und Landschaftspflege vom 6. Februar 2018 stützt diese Darstellung. „Aus unserer Sicht ist der Windpark an diesem Standort nicht zu realisieren, da hinsichtlich der Vorkommen von Wespenbussard, Wiesenweihe, Baumfalke, Turmfalke, Feldlerche und Mäusebussard die artenschutzrechtlichen Verbote des Paragrafen 44 Bundesnaturschutzgesetz (...) erfüllt sind“, stellt die Naturschutzbehörde unmissverständlich klar. Bei den genannten Arten gebe es „regelmäßige Flugbewegungen im Windparkgebiet“, und im Zuge von Kartierungen sei der Nachweis eines Brutplatzes „innerhalb der Prüfbereiche“ erbracht worden.

„Eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 (7) Bundesnaturschutzgesetz können wir nicht in Aussicht stellen“, bekräftigt die Behörde – und das Wörtchen „nicht“ ist in dem Schreiben unterstrichen.

Die Stellungnahme beruht letzten Endes auf der artenschutzrechtlichen Bewertung der Ergebnisse zurückliegender Raumnutzungsanalysen. Für die Wiesenweihe, den Turmfalken oder auch die Feldlerche konstatiert die Untere Naturschutzbehörde ein „signifikantes Tötungsrisiko“ – oder salopp ausgedrückt: eine reelle „Chance“, von den Flügeln etwaiger Windräder „geschreddert“ zu werden.

Im Plangebiet seien überdurchschnittlich viele Arten betroffen, „von denen die meisten in einem ungünstigen Erhaltungszustand beziehungsweise nach der Roten Liste Niedersachsen gefährdet sind“. Bei Wespenbussard, Feldlerche, Mäusebussard, Wiesenweihe, Baumfalke und Turmfalke seien (...) die „artenschutzrechtlichen Verbote berührt, da sie Brut-habitate im Nahbereich des geplanten Windparks haben und diesen regelmäßig – unter anderem zur Nahrungssuche – nutzen“. Die „über Jahrzehnte durchgeführten Untersuchungen und Beobachtungen von Brutvögeln“ zeigten, dass es sich nicht um einmalige Feststellungen, sondern um stetige Vorkommen handele, zumal „die Arten im Raum sehr gut geeignete Brut- und Nahrungshabitate vorfinden“, schreibt die Untere Naturschutzbehörde. Denkbaren Schutzmaßnahmen wie der Verschiebung einzelner Anlagenstandorte erteilt sie eine klare Absage. Auch temporäre Abschaltungen von Windrädern wären „nicht genügend“, denn dadurch würde „allenfalls teilweise“ das Kollisionsrisiko für Greifvögel bei der Nahrungssuche vermindert.

Die offizielle Begründung von Beckelns Bürgermeister Heiner Thöle für die neuerliche Einstellung des angeschobenen Bauleitverfahrens lautete indes, der B-Plan sei nicht mehr zwingend nötig, weil die „Maßgabe“ zum Schutz des Schwarzstorches nun als erfüllt gelte. Diese Darstellung täuscht allerdings über die offenbar hart gegen null tendierenden Erfolgsaussichten einer Bauleitplanung hinweg. Hinzu kommt: Das Eingeständnis, zum zweiten Mal mit einem Versuch zur Entwicklung eines B-Plans eine Bauchlandung erlitten zu haben, wäre schon irgendwie peinlich.

Während der Gemeinderatssitzung am Montagabend im Gasthaus Beneking erwähnte Günter Wöbse den erheblichen Aufwand für die Samtgemeindeverwaltung im Zusammenhang mit den beiden Bauleitverfahren. Die dadurch verursachten Kosten müssten nach seiner Ansicht eigentlich den Investoren in Rechnung gestellt werden. „Die Samtgemeindeumlage steigt ja letztlich auch, weil sich die Personalkosten erhöhen“, gab Wöbse zu bedenken. Bürgermeister Heiner Thöle und Ratsherr Cord Remke hegten Zweifel daran, dass es eine rechtliche Handhabe für die Abwälzung der Verwaltungsaufwendungen auf die Investoren gäbe. „Das müsste man mal tiefer erfragen“, sagte Thöle. „Bei allen Bauleitplanungen entstehen Kosten durch den Verwaltungsaufwand“, merkte Remke an. Diese berechnen zu lassen, wäre allerdings wiederum aufwendig. „Ob da unterm Strich etwas für uns oder die Samtgemeinde herausspränge“, wagte Remke zu bezweifeln. Für eine Diskussion über die Frage der Realisierbarkeit des Windparks „B1“ sah er aktuell keine Notwendigkeit. Die Investoren seien „sicher noch dabei“, sich um eine Bimsch-Genehmigung zu bemühen. Von daher werde sich der Rat zu gegebener Zeit ohnehin wieder mit dem Thema beschäftigen müssen. boh