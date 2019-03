Baugebiet: Mittel für Erschließung

Harpstedt – Für die Errichtung der auf dem Koems-Gelände – am vormaligen Standort der Disco „Zum Sonnenstein“ – geplanten Mehrzweckscheune schießt der Flecken Harpstedt 50 000 Euro nach. Der Posten taucht unter den investiven Maßnahmen im soeben einstimmig vom Rat verabschiedeten Haushalt für das laufende Jahr auf.

Für Erschließungsmaßnahmen im dritten Abschnitt des Baugebietes „Am Großen Wege“ (Endausbau des Uelzener Weges) beinhaltet der Etat ebenfalls 50 000 Euro. Diese Summe kommt zu den bereits in der Vergangenheit bereitgestellten 200 000 Euro hinzu. Die benötigte Erschließungsstraße für den vierten Wohngebietsabschnitt findet sich im Haushalt 2019 mit einem Ansatz in Höhe von 220 000 Euro wieder – zusätzlich zu bereits zuvor bereitgestellten 200 000 Euro.

Die Erneuerung der Toilettenanlage für den Saal auf dem Koems-Gelände soll in diesem Jahr vollendet werden. „Es fehlt noch der behindertengerechte Bereich“, erläuterte Gemeindedirektor Ingo Fichter im Rat. Dafür sieht der Etat einen Ansatz von 15 000 Euro vor.

Ratsherr Horst Bokelmann erkundigte sich nach dem Gesamtvolumen der Haushaltsmittel im Zusammenhang mit der Umsetzung der früheren Disco „Zum Sonnenstein“ – einschließlich Erwerb des Disco-Gebäudes (des Erbbaurechtes), Zuschuss an das Museumsdorf Cloppenburg und Investitionen in die geplante Mehrzweckscheune. Unterm Strich, so hieß es, summierten sich die Ansätze auf rund 400 000 Euro. boh