Bauantrag ist jetzt gestellt

Harpstedt – Der Bauantrag für jene Mehrzweckscheune, die auf dem Koems-Gelände in Harpstedt die entstandene Lücke schließen soll (eine Folge der Umsetzung der früheren Disco „Zum Sonnenstein“ ins Museumsdorf Cloppenburg), ist jetzt gestellt worden. Das hat der Vorsitzende der Fördergemeinschaft Koems, Klaus-Dieter Westphal, gegenüber unserer Zeitung mitgeteilt. Die Scheune soll zum Schützenplatz hin offen sein und nun noch etwas näher an die Wildeshauser Straße rücken. Viele Bürger fühlen sich wegen der geplanten mehreckigen Formgebung an einen „Pavillon“ erinnert. Bis zum Bürgerschützenfest sei das Gebäude sicher nicht fertiggestellt, „eher schon bis Pfingsten 2020“, flachste Westphal. Bis der Bauantrag durch ist, können nämlich locker sechs oder auch acht Wochen vergehen. Ausschreibung, Submission und Auftragsvergabe werden ebenfalls einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Lücke zwischen Scheune und Koems-Saal (sechs Meter) soll mit Mauerwerk geschlossen werden, aber das sei noch nicht entschieden, betonte Westphal. boh