Basteln, Anspiel und spezielle Eier

40 Jahre Kinderkirche finden am Ostersonntag eine Würdigung

+ Nach dem Familiengottesdienst am Ostersonntag können Mädchen und Jungen Ostereier suchen, darunter besondere „Kinderkircheneier“. Foto: Kirchengemeinde

Harpstedt – Im 10-Uhr-Karfreitagsgottesdienst in der Harpstedter Christuskirche wirkt auch der Kirchenchor mit. Darauf weist die evangelisch-lutherische Gemeinde hin. Um 11.15 Uhr folgt ein ökumenischer Kreuzweg – ausgehend von der Christuskirche: An neun Punkten im Flecken erinnern Gemeindeglieder an Stationen von Jesu Leidensweg. Die letzte Station ist das „Grab“ – im Christusgarten. Dort wiederum beginnt am Ostersonntag, 21. April, um 5.15 Uhr die Osternachtsfeier. In der geheimnisvollen Stimmung des frühen Morgens wird Jesu Auferstehung gedacht. Anschließend gibt es ein Osterfrühstück im Alten Pfarrhaus.