Bastelaktion: Kinder geben Freude weiter

Harpstedt – Die evangelisch-lutherische Christusgemeinde lädt Mädchen und Jungen dazu ein, für die Bewohner der Seniorenpflegeheime in der Samtgemeinde Harpstedt Papiergeschenke zu basteln. Das muss allerdings wegen der Coronapandemie in den heimischen vier Wänden geschehen. Die Bastelarbeiten sollen möglichst einen Bezug zu Ostern haben.

„Die Bewohner unserer Altenheime zählen zu den am stärksten durch die Coronakrise Betroffenen. Der Gedanke, sich anzustecken, macht ihnen Angst, weil sie zur Risikogruppe gehören. Und das Besuchsverbot in Altenheimen sowie weitere Vorsichtsmaßnahmen lassen manche einsamer werden“, begründet die Kirchengemeinde ihren Aufruf, mit der Osterbastelaktion „etwas von der Osterfreude in dieser Zeit weiterzugeben“. Die zu bastelnden Geschenke sollen aus Papier sein. Grund: „Nach allen Erkenntnissen halten sich Coronaviren darauf verhältnismäßig schlecht.“ Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt, betont die Kirchengemeinde: „Eier, Osternester, Scherenschnitte, Hasen – man kann basteln, was man gerne weitergeben möchte. Auf das Geschenk sollten jeweils der Name des Kindes und der Wohnort geschrieben werden. So bekommen die Präsente etwas Persönliches. Die Geschenke können am Gründonnerstag bis 12 Uhr im Ersten Pfarrhaus an der I. Kirchstraße in Harpstedt in den Flur gestellt werden. Sie werden zu Ostern auf die Häuser verteilt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon vorab bedankt sich die Christusgemeinde bei allen, „die mitmachen“.