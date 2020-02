„Bass-Shaker“ sollen für „Vibrations“ sorgen

Harpstedt/Cloppenburg - Von Jürgen Bohlken . Neulich auf einer Kohlparty: Jemand bestellt einen „Charly“. Die junge Bedienung regiert mit einem kurzen „Okay“, wendet sich ab, macht aber sogleich auf dem Absatz kehrt und erkundigt sich errötend bei dem Gast: „Entschuldigung, was ist das?“

Irritationen dieser Art hätte Cola-Weinbrand in der früheren Harpstedter Disco „Zum Sonnenstein“, die demnächst im Museumsdorf Cloppenburg ein zweites Leben geschenkt bekommt, sicher nicht ausgelöst, jedenfalls nicht zu Zeiten der Betreiber Gunda und Klaus Sengstake. Der „Charly“ stand bei vielen Stammgästen hoch im Kurs, ging ungezählte Male über die Theke.

Um solche Kultgetränke im ehemaligen „Stein“ hätte es eigentlich an diesem Sonntag, 1. März, innerhalb der Veranstaltungsreihe „Sonntagsspaziergang“ im Museumsdorf Cloppenburg gehen sollen. Die Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne wollte die Palette – von „Charly“ bis Pernot – persönlich interessierten Besuchern an der Originaltheke vorstellen. Da sie erkrankt ist, wird daraus erst einmal nichts. Die Führung ist abgesagt worden.

Nachdem die Außenhaut der ins Museumsdorf versetzten Diskothek schon lange ziemlich originalgetreu wiederhergestellt ist, geht’s nun im Inneren spürbar voran. „Die Grundgewerke sind ,durch’: Trockenbau, Putz, Estrich – alles erledigt. Sämtliche Wände stehen. Die Grundierung ist abgeschlossen. Die Malerarbeiten laufen. Der Disco-Haupttresen steht sozusagen im Grundkörper, muss aber noch vollendet werden. Die eingebaute Decke macht den Raum und die Proportionen schon richtig erfahr- und erlebbar. Der Dielenboden ist im Wesentlichen verlegt. Es gibt inzwischen auch wieder das Podest – die nach alter Vorlage rekonstruierte Sitztribüne“, fasst Architekt Hermann Dunkler-Gronwald den Ist-Stand grob zusammen. Überall seien Kabel zu sehen; die Elektrik mache Fortschritte. Nicht zu vergessen: „Die Heizung funktioniert.“ Flure, Gaststätten- und Sanitärbereich seien mit Fußbodenheizung ausgestattet.

„Bass-Shaker“, Körperschallwandler, sollen den künftigen Besuchern das Gefühl geben, als vibriere die Tanzfläche sogar bei dezenter Musik. Schließlich kann der Lautstärkeregler der Soundanlage nicht ständig auf Rechtsanschlag stehen. Das ließe sich mit dem Museumsalltag genauso wenig vereinbaren wie eine Toilettenanlage im „Originalzustand“. Hier und da geht’s einfach nicht ohne Kompromisse und Anpassungen, um heutigen Standards zu genügen und die Vereinbarkeit mit dem Museumsbetrieb sicherzustellen. „Derzeit läuft gerade die Ausschreibung für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich“, sagt der Architekt.

Das Transportieren von Hintergrundinformationen zum „Stein“ und zur Landdisco-Ära, teils auch auf akustischem Wege, soll mit echtem Erlebniswert für die Museumsdorfbesucher einhergehen – ein bisschen so wie im Auswanderer-Haus in Bremerhaven oder ähnlichen erlebnisorientierten Museen. Dunkler-Gronwald deutet jedenfalls an, dass dahinter ein pfiffiges Konzept steckt. Eine Ausstellung zum „Stein“ sei weiterhin im Obergeschoss geplant. Den Sachstand in Worte zu kleiden, fällt dem Architekten schwer, denn: „Das ist schon ein sehr komplexes Vorhaben, über das es unglaublich viel zu sagen gäbe.“

Viele Harpstedter sind indes gespannt, was aus „ihrer“ Disco im Museumsdorf wird. Die Einweihung ist für den 18. September geplant. Etliche frühere Stammgäste wollen sich dieses Event nicht entgehen lassen. Einige regen an, Busse für die Anreise nach Cloppenburg und die Rückkehr zu „chartern“.

Einen Einweihungstermin gibt es im Übrigen auch für jene Stelle, wo jahrzehntelang die Landdisco gestanden hatte: Für Sonnabend, 22. August, ist auf dem Koems-Gelände ein Weinfest angekündigt. Das offene, feste Gebäude, das dann eingeweiht werden soll, existiert allerdings bislang nur auf dem Papier: Eine Mehrzweckscheune, die von der Formgebung einem „durchgeschnittenen“ Zirkuszelt ähnelt, wird die Lücke schließen, die der verschwundene „Stein“ in Harpstedt hinterlassen hat.

Immerhin: Nach der bereits gelaufenen Ausschreibung „werden aktuell die Angebote geprüft“, verrät Hermann Dunkler-Gronwald, der als Architekt auch für dieses Vorhaben zuständig ist. Er versichert: „Das Projekt ist auf einem guten Weg.“