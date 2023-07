Allzu Menschliches und Flower-Power-Perlen im Essgarten

Von: Holger Rinne

„Blumenkinder“: Angelika Stelter und Christian Pfeiff verneigten sich musikalisch als Duo „Nothing left 2 lose“ vor Flower-Power-Ikonen wie Janis Joplin und Canned Heat. © Rinne

Barjenbruch – Mit gleich zwei Acts im Essgarten hat das Betreiber-Trio aus Angelika Stelter sowie Malou und Nils Furch an die Konzertreihe „Live Musik & Natur pur“ angeknüpft. Mehr als 70 Zuhörer kamen nach Barjenbruch. „Mit dem Wetter hatten wir bisher bei keinem unserer Konzerte Glück“, haderte Stelter mit dem einsetzenden Nieselregen und verlagerte die Veranstaltung kurzerhand in die Orangerie. Gleichwohl zeigte sie sich mit der Resonanz zufrieden.

Sandra Otte aus Hölingen, mittlerweile deutlich über die Grenzen des Landkreises Oldenburg bekannt, nimmt in ihrem Programm „Unwillkürlich natürlich“ das menschliche Naturell unter die Lupe. Die deutschsprachigen Texte ihrer Lieder erzählen kleine Geschichten über allzu Menschliches. Titel wie „Ich weiß da was“ oder „Der Mitbewohner“ entstammen dem Leben. Die Liedermacherin nimmt gern auch spitzzüngig schräge Typen und Tücken des Alltags ins Visier.

Das Publikum reagierte begeistert auf die leisen Töne der Künstlerin. „Sandra Otte hat uns Zuhörende mit ihren melodischen Beschreibungen unterschiedlicher Situationen zum Schmunzeln gebracht. Etwa, als es um die verschmähte Liebe ging oder um den Bekannten, dessen Name einem nicht einfallen will. In der Zugabe ,So schön’ sind die Zuhörenden zum Mitsingen animiert worden, und wir konnten uns alle durch Umdichten des Textes beim Team des Essgartens bedanken. In der Orangerie herrschte eine fröhliche Leichtigkeit, die sich gegen das doch recht durchwachsene Wetter mit Nieselregen und stärkeren Windböen durchsetzen konnte“, fasste Zuhörerin Saskia Kamp ihre Eindrücke prägnant zusammen.

Sie schlug vorwiegend leise Töne an: Sandra Otte. © hri

In der Umbaupause ließen sich die Gäste mit Leckereien aus der Essgarten-Küche verwöhnen, bis mit Angelika Stelter und Christian Pfeiff als Duo „Nothing left 2 lose“ der Geist der Flower-Power-Generation in die Orangerie einzog. Beide überzeugten sowohl gesanglich als auch instrumental auf ganzer Linie. Als „Me and Bobby McGee“, „Mercedes Benz“ und „Piece of my Heart“ erklangen, hätte man Janis Joplin höchstselbst auf der Bühne vermuten können, wäre die charismatische Sängerin nicht bereits 1970 verstorben.

„Bei der Vorstellung von ,Nothing left 2 lose’ kam ich ins Schwärmen. Dass Angelika Stelter eine Wahnsinnsstimme hat, habe ich schon öfter gehört. Jetzt weiß ich, was die Leute meinen. Von Janis Joplin bis Annett Louisan reichen das Repertoire und ihre stimmliche Bandbreite. Völlig überzeugt hat mich auch die andere Hälfte des Duos. Chris Pfeiff ist ebenfalls ein begnadeter Sänger. Zusätzlich erschafft er mit seiner Loop-Station eine ganze Begleitband. Er schichtet Gitarren, Bass und perkussive Elemente übereinander und erzeugt so einen Klangteppich, auf dem – wie zu besten Hippie-Zeiten – auch schon mal ausgiebig improvisiert und soliert wird. Sehr schön fand ich zum Beispiel, wie bei Canned Heats ,On the Road again’ Chris zur Mundharmonika und Angelika sogar zum Saxofon griff. Obendrein sind die beiden supersympathisch und sehr lustig, wenngleich manchmal auch unfreiwillig. Man kann ein Konzert von ihnen wirklich weiterempfehlen“, lautete das Urteil von Mario Döhring aus Wildeshausen.

Colin Wendt-Thorne brachte die eigene Meinung so auf den Punkt: „Es war eine Freude, sich auf die Kontraste des Konzerts einzulassen. Sandra Otte begeisterte uns alle, als sie ihre eigenen Lieder, wie sie das Leben schreibt, sang. Zu leichten und persönlichen Texten begleitete sie sich auf der Akustikgitarre, während Angelika Stelter und Christian Pfeiff die Musik spielten, die wir aus den Sechzigern und Siebzigern kennen. Das Duo nutzte Angelikas kraftvollen Gesang und Chris’ erstklassige Gitarrenarbeit, um uns zurück zu Flower Power, freier Liebe und Freiheit zu bringen. Das fühlte sich sehr angenehm an, egal, ob man es im gläsernen Wintergarten oder unter den Obstbäumen im Garten verfolgte. Meine Highlights waren Sandras witziger Text ,Der Name’ über eine Peinlichkeit – ,Mann, das ist doch zum Schrei"n, mir fällt dein Name nicht ein!" – und die Stelle, an der Chris das Publikum dazu brachte, um Angelika herum zu singen. Viel Spaß sowie selbst gebackene Kuchen und Torten mit Früchten von den Bäumen des Veranstaltungsortes – das gibt es nicht bei jedem Rock- und Pop-Konzert.“