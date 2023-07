Streicheleinheiten für die „Schüssel“: Zwei Harpstedter meistern den „Baltic Sea Circle“

Von: Jürgen Bohlken

Geschafft! Die „Geest Drivers“ am Ziel – zurück in Norddeutschland nach 16 Tagen Fahrt in ihrem Nissan Pathfinder. © „Geest Drivers“

Harpstedt – Die Startnummer 313 brachte ihnen Glück, und ihr Nissan Pathfinder, Baujahr 1999, hielt eisern durch: Als Vierter haben Katrin Feldner und Axel Landsberg aus Harpstedt den 16-tägigen „Baltic Sea Circle“ durch neun Länder beendet. Allerdings: Den vierten Platz belegten am Ende der durch Skandinavien und das Baltikum führenden Rallye sämtliche Teams, die nicht den goldenen, silbernen oder bronzenen Benzinkanister gewannen, sofern sie die fast 7.500 Kilometer überstanden.

Tatsächlich erreichten lange nicht alle das Ziel Basthorst im Kreis Herzogtum Lauenburg. Wohl etwa 20 Teams seien „auf der Strecke geblieben“, schätzt Landsberg. „Wir selbst haben an unserer ,Schüssel’ rein gar nichts gehabt. Keine Panne, kein einziges Problem. Es war unglaublich“, staunt der Harpstedter rückblickend. „Schüssel“ sei übrigens der unter den Fahrerteams geläufige Begriff für das eigene Auto gewesen.

Reizvolle Landschaften lernten die Rallyeteilnehmer aus Harpstedt auf dem „Baltic Sea Circle“ kennen. © -

Jede offene Motorhaube am Straßenrand hätten die Rallyeteilnehmer als Hilferuf interpretiert. „In solchen Fällen war es natürlich auch unser Anspruch zu helfen“, betont Landsberg. Er erzählt von einem Jeep, an dem sich in Mittelfinnland ein Bremssattel „verabschiedete“. Beim Organisieren der benötigten Ersatzteile bewies seine Frau Talent im Überwinden von Verständigungsbarrieren. Der Betreiber eines „American Parts Service“ konnte nämlich kein Englisch!

Zeitgefühl schwindet zunehmend

Wo’s am schönsten gewesen sei? Da müssen die „Geest Drivers“ nicht lange überlegen. Norwegen und Schweden hätten ihnen eindeutig am meisten zugesagt – in landschaftlicher Hinsicht, aber auch wegen des Mittsommer-Erlebnisses auf den Lofoten. „Ich weiß noch, wie ich mich über einsetzende Müdigkeit gewundert habe. Der Grund dafür wurde mir klar, als ich auf die Uhr schaute: Noch um 23.30 Uhr erweckte die taghelle ,Lampe’ am Himmel den Eindruck, als wäre es früher Nachmittag“, entsinnt sich Landsberg schmunzelnd. Der schwarze Stoff des Dachzeltes auf dem Pathfinder habe vergleichsweise wenig Licht durchgelassen. Das habe das Schlafen erleichtert.

„Der Norden Finnlands ist auch schön“, findet Katrin Feldner. Der Süden aber sei langweilig, urteilt ihr Mann: „Da reißt du einfach nur Strecke ab. Du siehst die nächsten zehn Kilometer vor dir. Die einzige Abwechslung, die du hast, sind die Höhenunterschiede.“ Mit nächtlichen Plagegeistern bekamen es die „Geest Drivers“ erwartungsgemäß zu tun. Die Mücken seien aber in Finnland und im Baltikum lästiger als in Norwegen und Schweden gewesen, fiel ihnen auf.

Navi-Nutzung war tabu. „Zu ungefähr 90 Prozent sind wir tatsächlich nach Karte gefahren“, verrät Katrin Feldner. „Ganz ohne Google Maps bist du aber verloren“, spricht ihr Mann aus Erfahrung. Digitale Hilfe bemühten die „Geest Drivers“ insbesondere, wenn sie wegen Starkregens nicht im Dachzelt auf einem Campingplatz übernachten wollten, sondern in einem Hotel. „Diesen Luxus haben wir uns dreimal gegönnt“, erläutert Landsberg.

Elf Stunden täglich „on the road“

Ein normaler Rallyetag begann für die „Geest Drivers“ gegen 8.30 Uhr. Nach kurzem Streicheln des Armaturenbretts ließen sie ihre „Schüssel“ an. Für gewöhnlich etwa elf Stunden später und 500 bis 600 Kilometer weiter trafen die Harpstedter auf einem Stellplatz für die Nacht ein. Die Quittungen für sämtliche Ausgaben unterwegs klebten sie in ein Büchlein, um daran den Rallyeverlauf nachvollziehen zu können.

Der erhoffte Entschleunigungseffekt stellte sich tatsächlich ein. Begünstigt durch Mittsommer verloren die „Geest Drivers“ jegliches Zeitgefühl. „Irgendwann mussten wir sogar regelrecht nachrechnen, welchen Rallyetag wir hatten, und wunderten uns darüber, dass es schon der dreizehnte war“, erinnert sich Landsberg.

Stinkefisch sechsmal weitergereicht

Das „Roadbook“ gab den Teams die im Rallyeverlauf zu erledigenden Aufgaben vor. Die gefürchtete Surströmming-Challenge gehörte dazu. Die größte Herausforderung bestand aber nicht darin, den erbärmlich stinkenden vergorenen Hering 100 Kilometer im Auto mitfahren zu lassen. Als weitaus schwieriger erwies es sich, eine Dose mit ebendiesem Inhalt zu besorgen.

Mit einer Wäscheklammer auf der Nase öffnete Katrin Feldner die Surströmming-Konservendose. © -

Das Problem: Die Surströmming-Saison beginnt erst im August. Vorher lässt sich diese saisonale Delikatesse kaum auftreiben. „Im letzten Kaufhaus vor der schwedisch-norwegischen Grenze sind wir nach langem Suchen endlich fündig geworden“, erzählt Landsberg. Andere Teams hatten nicht so viel Glück. Tatsächlich fuhr der Surströmming der beiden Harpstedter am Ende nicht nur 100, sondern sogar 700 Kilometer Strecke in wechselnden Autos mit. Sechsmal wurde er innerhalb des Teilnehmerfeldes weitergereicht. Die „Geest Drivers“ fanden dafür hocherfreute Abnehmer bei zwei Schweizern, die als Dankeschön für die Familienpackung Stinkehering eine fast geruchlose Köstlichkeit springen ließen: Schweizer Armeeschokolade.

Nicht schlimmer als der ,Duft’ von Turnschuhen, die sich jemand nach dem Sport ausgezogen hat.

Die eigentliche Mutprobe, das Öffnen der Dose, vollzog Katrin Feldner mit einer Wäscheklammer auf der Nase und Gummihandschuhen getreu der Beschreibung auf der Verpackung. Dazu tauchte sie die Konserve in ein Wasserbad. Das minderte den austretenden Gestank erheblich. „Eine entweichende kleine Druckwelle ließ das Wasser regelrecht sprudeln“, schildert Feldner. Einen Dosenöffner hatte ihr auf einem Campingplatz ein schwedisches Ehepaar geliehen. In einer mit Panzerband umwickelten Plastiktüte ging der Ekelfisch im Nissan Pathfinder mit auf die Reise, ehe die erwähnten beiden Schweizer ihn übernahmen. Der Gestank im Auto sei noch erträglich gewesen: „Nicht schlimmer als der ,Duft’ von Turnschuhen, die sich jemand nach dem Sport ausgezogen hat“, sagt Axel Landsberg schmunzelnd.

„Deutsches Eisen“ aus Haithabu

Hinter der allerersten Tagesaufgabe mit dem Namen „Wikingertaufe“ verbarg sich eine auf allen Vieren zu absolvierende Geschicklichkeitsübung mit selbst zu beschaffenden, auf dem Rücken zu tragenden Utensilien. Das benötigte „deutsche Eisen“ bekamen die „Geest Drivers“ bei Rendsburg im Wikinger-Museum Haithabu. Mit der Auslegung der Aufgabenstellung nahmen sie es ein wenig zu genau. „Ein Schraubenschlüssel hätte es als deutsches Eisen auch getan“, wurde ihnen erst im Nachhinein bewusst. Der Umweg über Rendsburg nach Fehmarn kostete die Harpstedter viel Zeit. „Als Folge davon erreichten wir Südschweden erst ganz spät abends“, entsinnt sich Kathrin Feldner.

„Diese Art von Rallye hat uns gepackt und war schon sehr besonders“, lautet ihr Gesamtfazit. Das Erlebnis soll aber als „einzigartig“ im Gedächtnis bleiben. Die „Geest Drivers“ planen daher nicht, sich innerhalb der nächsten paar Jahre ein weiteres Mal für den „Baltic Sea Circle“ anzumelden.

Beeindruckender Wallfahrtsort: der „Hill of Crosses“ (Berg der Kreuze) in Litauen. © -

„Die Teams standen via WhatsApp-Gruppe in Kontakt. Der Zusammenhalt war großartig. Auf den Lofoten und in Estland haben wir je eine Party gefeiert. Das waren wunderbare Come-together-Veranstaltungen“, denkt Katrin Feldner gern zurück.

In Litauen imponierte der „Hill of Crosses“ den „Geest Drivers“. „Jeder hinterlässt dort ein Kreuz, um ,Danke’ zu sagen. Das ist ein Wallfahrtsort. Da sind nicht nur 1.000 oder 100.000, sondern Millionen von Kreuzen. Ich habe mit der Kirche wirklich nicht viel am Hut, aber dieses Bild hat mich einfach ergriffen“, gesteht Landsberg. Die „Geest Drivers“ ließen ein aus Ästen und Draht gefertigtes Kreuz zurück – und konnten damit eine weitere Tagesaufgabe abhaken.

Schweden und Norwegen kann Axel Landsberg als Reiseziele wärmstens empfehlen. „Fahrt dahin! Und lasst euch einfangen von dem, was da ist!“, rät er Mitbürgern, die Fernweh verspüren.

Spenden für Charity-Projekt sind weiterhin möglich An die Teilnahme von Axel Landsberg und Katrin Feldner an der diesjährigen „Baltic Sea Circle“-Rallye knüpft sich ein Charity-Projekt. Die von den beiden Harpstedtern generierten Spenden werden aufgeteilt. Jeweils die Hälfte geht an die Jugendfeuerwehr Harpstedt und den Hospizverein in der Samtgemeinde. Gern würden die „Geest Drivers“ Feldner und Landsberg jedem der beiden Nutznießer 1.000 Euro übergeben. Dafür fehlen ihnen inzwischen nur noch ein paar 100 Euro. Wer die gute Sache mit einem Obolus unterstützen möchte, kann das online tun und den Link betterplace.org/f34379 dafür nutzen.