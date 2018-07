Dampflok „Anna“ bekommt neuen Schornstein und läuft bald wieder

Harpstedt - Ende März diesen Jahres warf Thorsten Lehrfeld von den Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunden bei Arbeiten im Kessel der Dampflok „Anna“ zufällig den Blick nach oben. „Da kam Licht herein. Das kann nicht sein“, berichtete er. Der Schornstein hatte ein Loch.

Also ran ans Werk: Ein paar Schrauben lösen, Schornstein abnehmen sowie das Loch mit Blech und Schweißgerät abdichten. So einfach wie das Verfahren klingt, war es allerdings nicht. „Leider stellte sich schnell heraus, dass das nicht funktionierte. Der Schornstein ist aus Gusseisen, das sich nicht schweißen ließ“, so Lehrfeld.

Erfreulicherweise kennt Lehrfeld einen Fachbetrieb, der das Problem lösen kann. Es galt die Frage zu klären, ob in eine Reparatur oder in einen kompletten Neuguss bei der Eisengießerei Schmidt in Cuxhaven, mit der die Eisenbahnfreunde schon mehrfach zusammengearbeitet haben, investiert werden soll.

Da der Ausgang einer Reparatur ungewiss und der Preis für eine Neuanfertigung tragbar schien, wurde der alte Schornstein als Vorlage für den neuen an die Nordseeküste gebracht. „Für uns ist das ein reizvoller Auftrag“, freute sich Gießereileiter Olaf Mewes über die Herausforderung, den Schornstein einer Dampflok neu zu gießen. „Der hat allerdings eine ziemlich geringe Wandstärke, das macht den Guss schwieriger als bei anderen Teilen, die wir hier so anfertigen.“

+ Gießereileiter Olaf Mewes (rechts) spricht von einem „reizvollen Auftrag“. Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde haben schon öfter mit dem Cuxhavener Unternehmen zusammengearbeitet. © Kothe

Während sich die Experten von der Gießerei daran machten, ein Modell aus Styropor und danach eine Gussform anzufertigen, starteten die Eisenbahnfreunde eine Spendenaktion zugunsten des teuren Ersatzteils. „Ein Flyer mit der Aufforderung ‚Schreiben Sie die Steuerrückzahlung ruhig in den Schornstein, aber bitte in unseren‘ hat viele Fahrgäste und Freunde der Bahn zum Schmunzeln gebracht – und zum Spenden“, erzählte Pressesprecher Joachim Kothe von den Eisenbahnfreunden. „Ein Highlight war das Benefizkonzert der Hobo-Combo, des ersten Bremer Ukulelenorchesters am 10. Juni im Zug und auf dem Bahnsteig. Dabei allein sind 150 Euro für den Schornstein zusammengekommen.“

Ende Juni war in Cuxhaven der große Tag gekommen: Der neue Schornstein sollte gegossen werden. In dem fünf Tonnen flüssiges Eisen fassenden Drehtrommelofen der Gießerei brodelte das Rohmaterial. Mit einem langen Stahlrohr, aus dem reiner Sauerstoff geblasen wird, bewegte Mewes die Abflussöffnung.

„Wir geben eurem Guss noch drei Kilogramm Molybdän hinzu. Das erhöht die Hitzefestigkeit des Schornsteins“, erklärte er und warf drei Beutel mit dem Metall in den sich langsam mit Roheisen füllenden Bottich, die sogenannte „Pfanne“. „Die besteht außen aus Eisen und ist innen mit Schamottsteinen ausgekleidet, wie man sie auch vom Kaminofen kennt“, beantwortete Mewes die Frage, wie das Gefäß die enorme Hitze aushält.

+ Bereits Ende März wurde der alte Schornstein der „Anna“ in Harpstedt abmontiert. © Kothe

Es ging mit dem großen Eimer und dem in ihm enthaltenen 1 450 Grad heißen Eisen in Richtung des Formkastens, in dem sich – von außen leider nicht sichtbar – die Gussform des Schornsteins befand. Langsam floss das glühend rote Metall in den Kasten, bis es leuchtend orange bis an den Rand der Einfüllöffnung reichte.

„Nun heißt es etwa zwölf Stunden abwarten, bis der Guss erkaltet ist“, meinte Mewes. „Und natürlich hoffen wir, dass alles gut gelaufen ist und der neue Schornstein in Harpstedt mindestens so lange hält wie der alte“, erklärte er.

Wenige Tage später erreichte eine große Lieferung die Harpstedter Eisenbahnfreunde. Inhalt: Das Modell aus Styropor sowie der alte und der neue noch glänzende Schornstein. „Nun können wir den Neuguss für den Einbau optimieren“, strahlte Lehrfeld. „Bald darf ,Anna‘ bei ,Jan Harpstedt‘ wieder rauchen und dampfen.“