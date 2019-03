50 Bäume als „Ausgleich für die Seele“

Colnrade – Schon bald werden sie Knospen, Blätter und Früchte tragen. Der Heimatbund zwischen Dehmse und Hunte hat vor rund einer Woche 50 Bäume (Apfel, Birne, Pflaume, Esskastanie sowie essbare Eberesche) am Pastorenrennweg in Colnrade gepflanzt, die nach Auskunft des 1. Vorsitzenden des Vereins, Gerold Schäfer, einen „Ausgleich für die Seele der Bürger“ schaffen sollen. Schäfer berichtete von der Aktion im Rahmen der Mitgliederversammlung am Freitagabend in der Gaststätte Schliehe-Diecks in Colnrade.

Nach dem stürmischen Jahr 2017 waren nach Angaben von Schäfer nicht nur in Einen und Austen, sondern auch in Colnrade viele Schäden an und Verluste von Bäumen zu beklagen. „Wolfgang Heinzl als Gemeinderats- und Heimatbundmitglied hatte die Idee, an Gemeindewegen Bäume zu pflanzen, und nahm den Kontakt zur Heinz-Wieker-Stiftung sowie der Unteren Naturschutzbehörde und dem Wasser-Unterhaltungsverband auf“, so Schäfer. Nachdem geklärt worden sei, an welchen Wegen der Gemeinde Baumpflanzungen erlaubt sind, habe man sich gemeinsam für das Projekt Pastorenrennweg entschieden.

Mit der Zustimmung der Grundstücksanlieger sei das Projekt in Fahrt gekommen. Die Firma Schachtschneider aus Aschenstedt habe die Bäume geliefert und an den Pflanzlöchern verteilt, die zuvor von Gerold Kähne mit seinem Minibagger gegraben worden seien. „Die Pflanzpfähle und das Holzmaterial wurden zur Hälfte von der Firma Peco-Holz aus Hölingen gestiftet, die benötigten Schlepper und Maschinen wurden von den Mitgliedern des Heimatbundes gestellt“, berichtete Schäfer.

Am 23. Februar wurden schließlich die Bäume von Mitgliedern des Heimatbundes und des Gemeinderates unter der Leitung von Gärtnermeister Lars Janssen in die Erde gebracht. „Am späten Nachmittag war der letzte Baum gesetzt, und alle Beteiligten waren stolz, dieses Projekt so erfolgreich umgesetzt zu haben“, bilanzierte der Vereinsvorsitzende. „Das ist eine Bereicherung für die Gemeinde Colnrade, und wir geben der Natur etwas zurück.“

Die Bilanz des vergangenen Jahres ist für den Heimatverein ohnehin durchweg positiv. „Wir konnten zwölf neue Mitglieder begrüßen. Somit haben wir jetzt 195 Mitglieder“, freute sich Schäfer, der neben einem Rückblick auf 2018 auf die Ziele, Planungen und Themen in diesem Jahr einging. So soll noch im Frühling die 13. Ruhebank an das Dorf Hackstedt übergeben werden. Am 1. Mai ist unter der Leitung des Fischereivereins Colnrade eine Naturwanderung am Holtorfer Bach entlang geplant. Es wird zudem Naturwanderungen mit den Kindern und Eltern des Kindergarten Lummerland geben. Am 30. Juni startet um 14 Uhr die „Fahrradtour der einsamen Höfe“ am Eglinger Platz. Am 3. Oktober hat der Heimatbund einen Informations-Stand auf dem Hökermarkt. Am 3. November ist der Klönschnack-Nachmittag mit Film- und Fotopräsentationen geplant und am 14. Dezember gibt es erneut den „Tannenbaumzauber der Colnrader Vereine“.