Bäume auf der Straße und vollgelaufene Keller

Wildeshausen/Harpstedt – Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und umgestürzte Bäume: das Gewitter mit Sturmböen und Starkregen sorgte am Sonnabend für einige Einsätze der Feuerwehren im Landkreis. Während die Kameraden in Wildeshausen jedoch bei ihren Anforderungen keine Pumpen an den Start bringen mussten, gab es in der Samtgemeinde Harpstedt zehn größere Einsätze für die drei Feuerwehren.

Nach Angaben des Pressesprechers der Samtgemeindefeuerwehren, Christin Bahrs, wurde um 19.45 Uhr zunächst die Feuerwehr Groß Ippener zu einem umgestürzten Baum an den Bremer Weg gerufen. 14 Einsatzkräfte rückten aus, um die Äste, die auf einer Telefonleitung lagen, zu beseitigen. Der Baum konnte mithilfe eines Radladers und einer Motorsäge entfernt werden.

Drehleiter aus Wildeshausen angefordert

Drei Einsatzstellen fuhr die Feuerwehr Beckeln an. In Holzhausen blockierte ein Baum die komplette Fahrbahn. Er wurde zersägt und in Stücken zur Seite geschafft. In Klein Köhren ragte ein großer Ast auf die Fahrbahn. Weil er in großer Höhe hing, forderten die Kameraden die Drehleiter aus Wildeshausen an. „Nachdem alle Fahrzeuge zurück am Standort waren, haben wir der Feuerwehr Twistringen Hilfe angeboten“, so Bahrs. Bei den Nachbarn waren an der Breslauer Straße mehrere Stellen gemeldet worden, an denen Wasser ins Haus eintrat. Es war jedoch nur ein Einsatz nötig, bei dem mittels Tauchpumpe Wasser aus dem Keller gepumpt wurde.

Überflutete Straße vor dem Amtshof

Zu sechs Einsatzstellen eilte die Ortsfeuerwehr Harpstedt. Am Bollweg war über ein Kellerfenster Wasser in den Keller gelaufen. Es konnte abgepumpt werden. Am Amtmannsweg hatte der Starkregen einen Übergabeschacht geflutet, sodass ein Keller vollgelaufen war.

In Höhe der Wasserburg war unterdessen die Straße überflutet. Die Besatzungen des Rüstwagens und des Schlauchwagens sicherten die Straße ab.

Am Bollweg in Dünsen war ein Bach über die Ufer getreten. Das Wasser war in einen Kellereingang gelaufen. Es konnte schnell abgepumpt werden. Mit Sandsäcken vom Bauhof wurde dann der Hauseingang geschützt. Beim letzten Einsatz des Tages pumpten die Brandschützer an der Mullstraße Wasser aus einem Keller.