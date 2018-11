Backenköhlers Agentur öffnet am Montag

Dünsen - Von der Präsentation seiner Idee von einer Freiwilligenagentur für Harpstedt im Schul- und Sozialausschuss der Samtgemeinde Harpstedt hat sich Gerd Backenköhler offensichtlich etwas anderes erhofft – mehr Lob, Dankbarkeit und vor allem weniger Kritik seitens des Gremiums, das sich sehr vor den Kopf gestoßen fühlte.

„Die neue Freiwilligenagentur Harpstedt wird von nun an immer montags von 10 bis 12 Uhr im ,freiraum‘ öffnen“, erklärte Backenköhler am Donnerstagabend im Landhotel „Rogge Dünsen“, während er dem Vorsitzenden Hermann Schnakenberg (SPD) und Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse den entsprechenden Schlüssel zeigte. Die Überraschung war den Ausschussmitgliedern ins Gesicht geschrieben.

„Erst einmal suchen wir Lesepaten und Seniorenbegleiter“, betonte er. „Wir werden nach dem ,Sechs-B-Prinzip‘ arbeiten: bewerben, beginnen, begleiten, beteiligen, bedanken und beenden.“

Backenköhlers Vortrag schloss sich Unmut des Ausschusses an. Die verschiedenen Fraktionen lobten zwar seinen Ansatz, doch waren sie mit der Umsetzung alles andere als zufrieden. „Sie sagen, dass Sie Senioren begleiten wollen. Wohin? Wozu?“, fragte Saskia Kamp (SPD). Die Idee sei im Grunde eine tolle Sache, jedoch würden der „plastische Blick“ und der Inhalt fehlen. Kamp erkundigte sich zudem, ob schon Kontakt mit den Schulen bestehen würde. Auf diese Frage fand der Prinzhöfter keine Antwort.

Hartmut Post (CDU) fühlte sich von Backenköhler zu sehr gedrängt. „Sie setzen uns die Pistole auf die Brust“, kritisierte der Christdemokrat, ehe er darauf verwies, dass das Thema „mischMIT!“, das seitens des Kreises begrüßt werde, für Harpstedt noch lange nicht vom Tisch ist.

Heinfried Sander vom Seniorenbeirat erklärte, dass die Vereine der Samtgemeinde viele Veranstaltungen und Hilfe für Senioren anbieten. „Da sollte man nicht in die Arbeit eingreifen“, fand er. Als Geschäftsführer des Harpstedter Turnerbundes pflichtete ihm Uwe Cordes (Grüne) bei: „Das haut so einfach nicht hin.“ lo

Kommentar von Lea Oetjen

Die Idee, die Freiwilligenaktivitäten in der Samtgemeinde Harpstedt auszubauen, ist zweifelsohne lobenswert. Jedoch ist gut gedacht nicht immer auch gleich gut gemacht. Die Arbeit mit Kindern, Senioren, Institutionen sowie Vereinen braucht ein konkretes Konzept – und jede Menge Fingerspitzengefühl. Eine Freiwilligenagentur, die nur zwei Stunden in der Woche geöffnet ist, wird ihrem Anspruch nicht gerecht. Gerd Backenköhler ist mit der Eröffnung seiner Agentur deutlich zu voreilig gewesen. In Konkurrenz zu „mischMIT!“ in Wildeshausen ist die Harpstedter Version allerdings zum Scheitern verurteilt – mit bereits jetzt programmiertem Verfallsdatum.