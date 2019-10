B-Plan „Hügelweg“ wohl bald beschlussreif

Kirchseelte – Mit Blick auf die Bauleitplanung für das Kirchseelter Wohngebiet am Hügelweg habe es zuletzt „an einigen Stellen ein bisschen gehakt“, verhehlte Bürgermeister Klaus Stark am Mittwochabend zu Beginn der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Kirchseelte im „Dreimädelhaus“ nicht. Der Hinweis betraf den städtebaulichen Vertrag mit den Investoren, die das Gebiet vermarkten werden. Solange der Vertragsabschluss nicht perfekt ist, wird der Bebauungsplan nicht rechtsgültig.

Nun aber haben sich die Investoren gerührt. Stark erwähnte ein aktuell von ihnen erhaltenes Schreiben. Er zeigte sich hoffnungsfroh, dass es nun gelingt, die „letzten strittigen Punkte im städtebaulichen Vertrag“ zu klären, sodass der Rat die Planung wohl „relativ zeitnah“ als Satzung beschließen könne.

Das Thema „mögliche Bebauung am Holzkamp“ streifte der Bürgermeister nur kurz. Eine Antwort seitens der Forstgemeinschaft auf eine gemeindliche Anfrage sei per Mail eingegangen. Einzelheiten daraus kamen nicht zur Sprache. „In dem Schreiben stehen Dinge, die erst einmal intern abgeklärt werden müssen. Den Inhalt möchte ich deshalb zunächst in einer nichtöffentlichen Sitzung zur Beratung stellen“, äußerte sich Stark. boh