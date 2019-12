Avacon macht ihr Netz zukunftsfähig

Erdkabel unter der A1 / Neue Schaltstation in Beckstedt / Umspannwerk soll bis Mai stehen

+ Mithilfe eines Krans wird die neue Schaltstation an den dafür vorgesehenen Standort in Beckstedt bugsiert (rechts die alte). Fotos: Jürgen Wachendorf

Simmerhausen/Beckstedt - Von Jürgen Bohlken. Mit dem 110/20-kV-Umspannwerk, das die Avacon Netz GmbH in Simmerhausen entstehen lassen will, gehen in der Samtgemeinde Harpstedt Arbeiten einher, die das neue Netzkonzept erfordert. So kommt in größerem Umfang Mittelspannungskabel unter die Erde, und auch diverse Schaltstationen sind zu erneuern.