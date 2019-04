Autoknacker verunglücken

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen schwarzen Skoda Superb in Klein Köhren (Samtgemeinde Harpstedt) gestohlen. Weit sind sie allerdings nicht genommen: Gegen 3.45 Uhr am Sonnabend kam der Wagen noch in Klein Köhren von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und kam kurz vor einem Wohnhaus zum Stehen. „Die vermutlich drei Insassen flüchteten im Anschluss von der Unfallstelle“, so die Polizei, die von einem Totalschaden an dem Mietwagen ausgeht. Wem der Wagen mit dem Kennzeichen M-RD 2411 in der Nacht aufgefallen ist, soll sich bei den Beamten melden (04431/9410) melden Foto: Polizei