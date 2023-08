Autofahrerin prallt in Kirchseelte gegen Baum und schleudert in einen Graben schwer verletzt

Von: Leif Rullhusen, Ove Bornholt

Eine Frau ist am Mittwoch in der Gemeinde Kirchseelte mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. © Rullhusen

Bei einem Verkehrsunfall in Kirchseelte hat am Mittwoch, 16. August, gegen 8 Uhr eine Frau aus Kirchseelte schwere Verletzungen erlitten.

Die 52-Jährige befuhr laut Polizeibericht mit einem Audi den Bremer Weg in Richtung Dorfstraße. Ungefähr 300 Meter vor der Einmündung zur Dorfstraße kam sie mit dem Auto zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Nach diesem ersten Zusammenstoß schleuderte der Wagen nach rechts und landete in einem Graben. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und konnte sich nicht selbstständig aus dem stark beschädigten Audi befreien.

Dabei kamen ihr 45 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchseelte, Harpstedt und Groß Ippener zur Hilfe. Zeitgleich wurde sie von Rettungskräften und einem Notarzt versorgt. Anschließend wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An dem Audi entstanden erhebliche Schäden in Höhe von 20.000 Euro. Bis zur Bergung war die Bremer Straße in Höhe des Unfallortes gesperrt. Diese Sperrung konnte gegen 10 Uhr aufgehoben werden.