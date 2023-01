In einer Siedlung: Vier Einbrüche in Schuppen und Werkstätten

Von: Dierk Rohdenburg

Landkreis – Gleich auf vier Grundstücken im Bereich der Sether Mühle in der Gemeinde Prinzhöfte (Samtgemeinde Harpstedt) ist es in der Nacht zu Freitag zu Einbrüchen gekommen.

Wie die Polizei berichtet, drangen die bislang unbekannten Täter jeweils in Schuppen und private Werkstätten ein. Sie stahlen diverse Werkzeuge und Arbeitsgeräte. Die Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Brand in Brettorf

Am Freitag kam es gegen 11 Uhr an der Straße Neddenhüsen in Brettorf (Gemeinde Dötlingen) zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr Brettorf war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte eine Brandausbreitung verhindern. Zusammen mit einem Schornsteinfeger konnte das Brandgut aus dem Schornstein entfernt werden. Es entstand lediglich ein leichter Rauchschaden, so die Polizei. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr belüftet.



Autofahrer flüchtet nach Unfall

Glücklicherweise nur Sachschaden ist am Donnerstag gegen 14.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Syker Straße in Delmenhorst entstanden. Der Verursacher entfernte sich mit einem Auto vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 28-jähriger Delmenhorster mit einem Fahrrad den Radweg der Syker Straße in Richtung Stadtmitte. In entgegengesetzter Richtung war ein bislang unbekannter Autofahrer unterwegs, der beim Linksabbiegen auf den Stickgraser Damm die Vorfahrt des 28-Jährigen missachtete. Dieser prallte mit seinem Fahrrad gegen die rechte Seite des Autos, blieb aber unverletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt auf dem Stickgraser Damm in Richtung Weyher Straße fort.

Bei dem Auto des Verursachers soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Außerdem hatte der 28-jährige Radfahrer noch Kontakt zu einer Zeugin, deren Daten bislang nicht feststehen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursacher.