A1-Sperrung ab 18 Uhr zwischen Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr

Gr. Ippener/Stuhr - Autofahrer müssen sich wieder auf größere Probleme auf der Autobahn 1 einstellen. Jetzt trifft es den Streckenabschnitt zwischen Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr in Fahrtrichtung Hamburg.

Wegen Ausbesserungsarbeiten von Fahrbahnschäden wird dieser Abschnitt am Sonnabend, 15. September, 18 Uhr komplett gesperrt. Mit einer Freigabe ist erst wieder am Sonntag, 16. September, gegen 12 Uhr zu rechnen, teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

In dieser Zeit wird der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg an der Anschlussstelle Groß Ippener abgeleitet und über die Landesstraße 776 zur A28-Anschlussstelle Delmenhorst-Adelheide geführt. Von dort geht es über die A28 weiter in Richtung Bremen, bevor am Dreieck Stuhr über die A1 weiter Richtung Hamburg gefahren werden kann, so die Behörde.

Keine vollständige Entspannung auf der A1

Die Arbeiten auf dem vor rund einem Jahr erneuerten Fahrbahnabschnitt sind angesetzt worden, weil im Bereich einer Brücke Nachbesserungsarbeiten notwendig geworden sind, erklärte ein Sprecher der Behörde.

Die Großbaustelle zwischen Groß Ippener und Bremen soll Mitte Dezember beendet und aufgelöst werden. Allerdings wird das nicht für eine komplette Entspannung sorgen. Ein Teil des Engpasses bleibt für die Erneuerung einer Brücke bei Brinkum noch für mehr als ein Jahr bestehen.

