Auto überschlägt sich auf Straße nach Groß Ippener

Einen Unfall mit Personen- und Sachschaden musste die Polizei aufnehmen. © K. Schmitt/Imago

Harpstedt – Von regennasser Fahrbahn der Delmenhorster Landstraße (L 776) kam der Wagen eines 22-Jährigen aus Harpstedt in Richtung Groß Ippener nach rechts ab, ehe er sich überschlug. Dieser Unfall in der lang gezogenen Rechtskurve auf Höhe des Horstedter Wegs in Harpstedt hat sich nach Angaben der Polizei bereits am Sonntag gegen 13 Uhr ereignet.

Der 22-Jährige kam leicht verletzt per Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wegen des hohen Alters des Kleinwagens wurde die Schadenshöhe auf nur rund 1.500 Euro geschätzt.