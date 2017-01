Auto touchiert zwei andere Fahrzeuge

Groß Ippener - In einer Rechtskurve der Kirchseelter Straße in Groß Ippener ist eine 35-jährige Frau aus Delmenhorst am Montag um kurz nach 13 Uhr mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Nach Angaben der Polizei touchierte der Wagen das entgegenkommende Fahrzeug eines 77-jährigen Mannes aus der Gemeinde Harpstedt sowie das Auto eines 43-jährigen Bremers, das am Fahrbahnrand hielt. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Das Auto der Verursacherin war als Folge der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit.

