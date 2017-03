Auto prallt nach Zusammenstoß gegen Zaunpfeiler

Kirchseelte - In die Einzäunung eines Hauses an der Dorfstraße in Höhe der Einmündung des Bremer Wegs in Kirchseelte ist am Freitagabend ein Auto gerauscht (unser Bild). Vorangegangen sein soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Zusammenstoß mit einem anderen Wagen.

Einer der Fahrer habe, so Zeugen, einen Schock und wohl auch einen Fuß- oder Beinbruch erlitten. Näheres zum Unfallhergang und den -folgen war bislang nicht in Erfahrung zu bringen. Unsere Zeitung kommt darauf zurück. Anliegerin Monika Rodenbusch hatte erst kürzlich auf Gefahrenpunkte im Verlauf der Kirchseelter Ortsdurchfahrt hingewiesen und ihre Forderung nach einem Templimit bekräftigt. Dabei brachte sie auch die Einmündung Dorfstraße/Bremer Weg zur Sprache, wo sich der aktuelle Unfall ereignete.