Auto kollidiert mit Motorrad: Unterschenkelbruch

Von: Dierk Rohdenburg

Nach dem Unfall: Das Motorrad war nur leicht beschädigt, der Fahrer musste vom Notarzt behandelt werden. © dr

Harpstedt – Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Sonntag gegen 17.40 Uhr auf der Straße „Amtsfreiheit“ in Harpstedt gekommen. Nach ersten Erkenntnissen des Notarztes hat sich dabei ein Motorradfahrer einen Unterschenkelbruch zugezogen.

Wie die Polizei berichtet, war eine dreiköpfige Motorradgruppe aus Schaumburg (Region Hannover) aus Harpstedt kommend in Richtung Dünsen unterwegs. Allerdings hatten sich die Fahrer wohl verfahren und beschlossen, nach links auf ein Grundstück beim Gelände der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn abzubiegen. Ein nachfolgender Autofahrer bremste ebenfalls ab, doch ein anderes Fahrzeug war gerade im Überholvorgang auf der linken Spur und traf den einen abbiegenden Motorradfahrer, der daraufhin stürzte.

Vor Ort war ein Notarztwagen. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber musste nicht mehr kommen. Die Polizei sperrte die „Amtsfreiheit“ für eine Dreiviertelstunde komplett, um den Unfallhergang zu klären.

Weitere Meldung:

Bereits am Samstag kem es gegen 17.49 Uhr im Stadtgebiet Delmenhorst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrenden.

Beide befuhren die Wittekindstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der 51-jährige Fahrradfahrer in Richtung Mühlenstraße und eine unbekannte Fahrradfahrerin in Richtung Bremer Straße. Beide fuhren auf die Friedrich-Ebert-Alle zu, um diese zu überqueren und ihre Fahrt dann auf der Wittekindstraße fortzusetzen. Mitten auf der Friedrich-Ebert-Allee kollidierten beide frontal mit ihren Fahrrädern.

Der 51-jährige aus Delmenhorst stürzte daraufhin und wurde an der Hand verletzt. Die unbekannte Fahrradfahrerin setzte nach einem kurzen Halt ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Der 51-Jährige wurde zur Behandlung seiner Handverletzung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die unbekannte Fahrradfahrerin und Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.