Auto bleibt nach Überschlag auf dem Dach liegen: 41-Jähriger verletzt

Groß Köhren - Schwere Verletzungen hat ein 41-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Harpstedt am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr erlitten, nachdem er in Groß Köhren ausgangs einer leichten Kurve von der Straße „Heckenhäusen“ abgekommen war. Das Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf einem Acker liegen. Der Fahrer konnte noch selbst den Notruf absetzen und war auch während der Erstversorgung ansprechbar. 28 Kräfte der Feuerwehren Beckeln und Harpstedt rückten nach der Alarmierung um 6.19 Uhr mit sechs Fahrzeugen aus. Auch Rettungs- und Notarztwagen waren vor Ort. Entgegen erster Befürchtungen mussten die Einsatzkräfte den 41-Jährigen nicht mit hydraulischem Gerät aus dem völlig demolierten Auto befreien, an dem laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von rund 3 000 Euro entstand. „Die Arbeit der Feuerwehren beinhaltete im Wesentlichen die Sicherstellung des Brandschutzes“, sagte Pressewart Christian Bahrs. Die Unfallursache steht noch nicht fest. „Die Ermittlungen dauern an“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Foto: Bohlken