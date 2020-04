Außergewöhnliche Gottesdienste in außergewöhnlichen Zeiten

Harpstedt – Die Kirchenbänke bleiben leer, aber die Gläubigen feiern trotzdem Gottesdienst. Zu Hause. Und zwar via Youtube. Die evangelische Gemeinde Harpstedt ist froh darüber, dass sie über die technischen Möglichkeiten verfügt, auch die kommenden beiden – besonderen – Gottesdienste am Ostersonntag aus der Christuskirche übertragen zu können.

Wer die Osternacht live miterleben will, muss früh aus den Federn. Sie beginnt schon um 5.30 Uhr – draußen. „An einem kleinen Osterfeuer wird die Osterkerze entzündet und dann in die dunkle Kirche getragen. Unter dem Ruf ,Christus, Licht der Welt’ breitet sich in dem Gotteshaus das österliche Licht allmählich aus. Das Osterevangelium liest Emma Pössel. An der Orgel interpretiert es Kreiskantor Ralf Wosch mit dem ,Tongemälde zur Auferstehung Jesu’ von Justin Heinrich Knecht (1752–1817). In der Predigt, die Pastor Gunnar Bösemann und Pastorin Elisabeth Saathoff im Dialog halten, steht das Osterbild des Isenheimer Altars von Mathias Grünewald im Mittelpunkt“, kündigt die Christusgemeinde an. Natürlich sei es auch möglich, die Osternacht mit zeitlicher Verzögerung zu Hause via Youtube.com (Suchbegriff „Kirche Harpstedt“) zu verfolgen.

Wiederum per Livestream folgt ab 10 Uhr ein Familiengottesdienst für Kinder und Erwachsene mit Pastor Timo Rucks.

„Darin geht es um Adam und Eva. Was haben die beiden mit Jesus zu tun? Ziemlich viel. Man kann sagen: In jedem Menschen steckt ein Stück Adam und zugleich auch ein Stück Jesus. Was genau da in den Menschen schon alles ist und was noch wachsen darf, das bastelt Pastor Timo Rucks in seiner Predigt zum Thema ,Das Beste kommt zum Schluss’. Begleitet wird er dabei von Holly Ilchmann (Klavier, Gesang), Jannis Hannekum (Percussion, Schlagzeug) und Matti Ertel (Gesang)“, erläutert die Kirchengemeinde und ergänzt: „Nicht zu vergessen: das Ostereiersuchen. Für die Kinder soll das natürlich auch im Livestream nicht ausfallen. Gefundene Ostereier werden direkt nach dem Gottesdienst ,ausgeliefert’.“

Um 12 Uhr läuten am Ostersonntag übrigens die Glocken der Christuskirche und der Christ-König-Kirche in Harpstedt. Protestanten und Katholiken wollen gemeinsam ein Zeichen der Zuversicht in Zeiten der Corona-Pandemie setzen. „Das Glockenläuten am Osterfest drückt die Freude über die Osterbotschaft aus: Der Tod hat keine Macht über das Leben. Gerade in dieser dramatischen Zeit wollen wir als Christinnen und Christen mit dem Glockenläuten und der Freude über das Osterfest Hoffnung vermitteln“, sagt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm.

Und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, betont: „Dankbar sind wir für die vielen Zeichen der Präsenz in den vergangenen Wochen, die vielen digitalen Gottesdienstformate, das Balkonsingen oder Kerzen in den Fenstern. Das sind Momente des Dankes an alle, die dem Leben dienen und in diesen Zeichen treu an der Seite der kranken und alten Menschen stehen. Jetzt, an (…) Ostern, rufen wir gemeinsam auf: Läuten wir, um die Herzen der Menschen zu erreichen! So wird am höchsten Fest der Christen ein Klangteppich über unserem Land liegen, der ausdrückt: Niemand ist allein, denn Ostern findet statt.“