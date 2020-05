Ausgleich für Leitungsbau

+ Stieleichen wurden auch am Kieselhorster Weg in Colnrade gepflanzt. Foto: TenneT

Colnrade/Diepholz – Mehr als 200 Bäume hat die TenneT nach eigenen Angaben in den vergangenen anderthalb Jahren in der Gemeinde Colnrade sowie in Diepholz gepflanzt. Als Übertragungsnetzbetreiber kompensiert der Konzern damit einige der Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch den Bau der neuen 380-kV-Höchstspannungsleitung von Ganderkesee zum St. Hülfer Neufeld entstanden sind.