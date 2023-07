Aus dem Ippener Schießstand direkt zum Löscheinsatz

Von: Jürgen Bohlken

Bei der Pokalübergabe im Schützenverein Ippener: Maike Kieselhorst, Korporalschaftsführerin „Großer Ort/Wichmannsberg“, Ledigenpokalgewinner Thomas Lange, Friedhelm Nolte, Korporalschaftsführer „Ippener Nord“, und Vorsitzender Jan-Erik Hilger. © Ilka Eichler

Groß Ippener – Weil ihre Mithilfe als freiwillige Feuerwehrleute während eines Löscheinsatzes bei der ehemaligen Munitionsanstalt (Muna) benötigt wurde, haben einige Mitglieder des Schützenvereins (SV) Ippener am Sonnabend eine Schießveranstaltung ziemlich abrupt verlassen müssen. In einem Bunker „im Muna-Außenbereich“, so Feuerwehrpressesprecher Christian Bahrs, hätten Paletten und Stroh gebrannt.

Die um 17.16 Uhr mit dem Stichwort „verdächtiger Rauch“ alarmierten Ortswehren Groß Ippener sowie Kirch- und Klosterseelte seien mit fünf Fahrzeugen und etlichen Kräften ausgerückt. Sie hätten aus Gründen der Sicherheit und als Folge des starken Qualms nur von außen löschen können, so Bahrs. Der Feuerwehreinsatz habe deswegen rund zwei Stunden gedauert (am Sonntagmittag seien obendrein – nach erneuter Alarmierung – Nachlöscharbeiten erforderlich geworden).

Pokalwettbewerbe für Paare und Ledige

Zurück zu den Schützen in Groß Ippener: Diejenigen Grünröcke, die nicht zugleich der Feuerwehr-Einsatzabteilung angehören, konnten sich planmäßig in Schießwettbewerben um Korporalschaftspokale, Ehepaar- und Ledigenpokal beweisen. Kulinarische Freuden lockten zusätzlich: Um ein Grillbuffet kümmerte sich der amtierende Festausschuss, und Salate steuerten Vereinsmitglieder bei.

Den Pokal für die beste Beteiligung am Korporalschaftsschießen erhielt die Damenkorporalschaft „Großer Ort/Wichmannsberg“, die Maike Kieselhorst anführt. Die Trophäe für die beste durchschnittliche Ringzahl ging an die Herrenkorporalschaft „Ippener Nord“ um Friedhelm Nolte. Am Schießen um den Ehepaarpokal nahmen 16 Paare teil. Am Ende siegten Martina und Klaus Bruns. Sie nahmen die Trophäe mit nach Hause. Aus dem Ledigenpokalschießen mit 32 Mitstreitern ging Thomas Lange als Sieger hervor.