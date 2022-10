Auftritt in Dünsen: Miss Chantal nimmt Männer ins Visier

Von: Holger Rinne

Wasserstoffblonder Vamp: Miss Chantal machte viele Witze über Männer und deren Eigenarten. Alle konnten herzhaft über die Bos- und Gemeinheiten lachen. © Rinne

Mit einer starken Bühnenpräsenz und vielen Witzen über Männer hat die Travestiekünstlerin Miss Chantal am Freitag das Publikum in Dünsen begeistert.

Dünsen – Miss Chantal avanciert in Dünsen zum Publikumsliebling. Zum zweiten Mal nach 2019 trat die Travestiekünstlerin am Freitagabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur am Glockenturm“ in der ausverkauften Zufluchtskirche auf. Dabei begeisterte sie das Publikum mit Gags am laufenden Band, schrägen Geschichten und einer Auswahl an deutschen Schlagern.

Es war schon beeindruckend, mit welcher Bühnenpräsenz und Wortgewandtheit der wasserstoffblonde Vamp das Publikum von Beginn in seinen Bann zog. Einmal gezündet, ging Miss Chantal ab wie eine Rakete, am Freitag zündete sie allerdings mit leichter Verspätung. „Ich hatte einen Unfall. Ich bin bei McDonald‘s stecken geblieben – in der Rutsche“, lieferte die Travestie-Künstlerin eine kuriose und natürlich nicht ganz ernst gemeinte Erklärung. Der wirkliche Grund war ein technisches Problem, das zum Glück gelöst werden konnte. Mit solchen Sprüchen zeigte Miss Chantal, dass sie sich selber nicht ganz ernst nimmt. „Die Leute im Publikum denken immer ,Boah, ist die Helene Fischer fett geworden‘“, ist ein weiteres Beispiel dafür. So gelang es ihr, dass die Zuschauer auch Verbalattacken, die nicht immer politisch korrekt waren, nicht nur akzeptierten, sondern herzhaft über Bos- und Gemeinheiten lachten.

Altgediente Ehemänner gehörten zur Lieblingszielgruppe der Bühnenblondine. Das typische Altmännermodell trägt in ihrer Welt „Schiesser Feinripp“ und baut sich in der heimischen Wohnlandschaft ein eigenes kleines Reich mit Fernseher, Chips und Bier. Mit der Drohung „Wer nicht mitmacht, wird Opfer“ wählte die Diva zwei Herren aus, deren einziger Fehler ein Sitzplatz in Bühnennähe war. Frank, dessen „Namen man nicht mal stöhnen kann“, und Sören mussten in der Folge für allerlei Schabernack und flotte Sprüche herhalten.

Ausverkauft: Dem Publikum gefiel der Auftritt von Miss Chantal. © Rinne

Frauen aller Altersgruppen ergötzten sich mit genüsslicher Schadenfreude an Witzen über Männer und deren Eigenarten. Die Scherze zielten zumeist bis weit unter die Gürtellinie in Regionen, wo es richtig wehtut – aber eben auch äußerst witzig ist.

Früh übte der Bühnenstar mit dem Publikum akustische und optische „Emoticons“ ein, zum Beispiel ein lang gezogenes enttäuschtes „Ooooch“ oder ein „schwul“ betontes „Huuch“, das mit einer bedeutungsvollen Geste (den ausgestreckten Finger mit angewinkeltem Arm an die Brust tippen) untermalt wurde. Diese Gefühlsregungen kamen vor allem bei den Geschichten von den vielen AIDA-Reisen oder den Erzählungen aus dem Leben vom Miss Chantal zum Einsatz. Anfänglich musste der Bühnenstar der Fangemeinde noch auf die Sprünge helfen, danach funktionierte der Einsatz zunehmend perfekt.

Lebensgeschichte mit schwarzem Humor erzählt

Dass Miss Chantal als Gorden Gatz 1969 in Wales geboren wurde und in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist, stimmte an der humorvoll erzählten Lebensgeschichte. Womöglich auch, dass Gorden sich in der Kindheit zur Zauberei hingezogen fühlte. Dass es nach einem misslungenen Sägetrick eine Schwester weniger, dafür aber zwei Halbschwestern mehr gab, durften die Zuschauer getrost in die Kategorie „schwarzer Humor“ einordnen.

Ein Gag reihte sich an den anderen. Das Publikum kam bei den Geschichten wortwörtlich aus dem Lachen nicht mehr heraus, während es bei den Gesangsdarbietungen mit einstimmte. Und es soll nicht der letzte Auftritt gewesen sein. „Wir haben einen schönen Abend gemeinsam mit Miss Chantal verlebt und würden uns freuen, die Künstlerin wieder einmal bei uns begrüßen zu können. Zurzeit sind wir in der Planung für weitere Veranstaltungen“, kündigte Andrea Schadwinkel vom Organisationsteam von „Kultur am Glockenturm“ an. Vielleicht sitzen Frank und Sören dann aber lieber nicht mehr so dicht an der Bühne.