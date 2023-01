Auf Umwegen zum Traumberuf: Ballettpädagogin Jennie Mitrovic

Von: Jürgen Bohlken

Schon seit frühester Kindheit brennt die heute 32-jährige Jennie Mitrovic, mittlerweile wohnhaft in Harpstedt, für das Ballett. In alle fortlaufenden Kurse, die sie für den Harpstedter Turnerbund (HTB) leitet, können Interessierte gern noch einsteigen. © Thomas Kastner

Harpstedt – Wer es im Ballett zu etwas bringen will, fängt idealerweise im frühen Kindesalter mit dem Unterricht an. Jennie Mitrovic aus Harpstedt konnte noch gar nicht richtig sprechen, als ein Werbespot, in dem eine Primaballerina tanzte, ihre Begeisterung für diesen ästhetischen Sport weckte. Gleichwohl gelang es ihr, irgendwie zu verstehen zu geben: „Das will ich unbedingt.“

Sie selbst war damals noch zu klein, um sich heute daran erinnern zu können. Doch aus Erzählungen der Mama weiß sie, dass „ich keine Ruhe gegeben habe“.

Und so meldete die Mutter die damals Zweijährige in der Ballettschule Ina Zurek an, allerdings nicht am Bassumer Standort, denn den gab es seinerzeit noch nicht. „Vor allem meine Jugend verbrachte ich im Ballettsaal. Ina Zurek war drauf und dran, mir dort ein Feldbett aufzustellen“, erzählt die heute 32-Jährige, die seit Juli 2022 mit Ehemann und Sohn in Harpstedt lebt.

Zu ihren tänzerischen Wurzeln hat sie sozusagen zurückgefunden: Heute, drei Jahrzehnte nach dem Erstkontakt mit dem Ballett, arbeitet sie hauptberuflich als Ballettpädagogin in der Bassumer Ballettschule Zurek. „Die werde ich voraussichtlich irgendwann übernehmen. So sieht zumindest die langfristige Planung aus“, sagt die Harpstedterin.

Der HTB profitiert von ihrer Qualifikation

Zusätzlich profitiert inzwischen der Harpstedter Turnerbund (HTB) von ihrer beruflichen Qualifikation. Jennie Mitrovic schließt im Verein eine Lücke, die Andrea Kaldewey mit ihrem Ausscheiden als Übungsleiterin hinterlassen hatte. Die 32-Jährige gestaltet und leitet in der Turnhalle der Grundschule Harpstedt fortlaufende Ballettstunden für „Minis“ im Alter von drei bis fünf Jahren (donnerstags von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr), für Kinder von sechs bis neun Jahren (donnerstags von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr) und für erwachsene Anfänger (mittwochs von 19 bis 20 Uhr). Ob zusätzlich am Donnerstag Ballettunterricht für Teenager (von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr) ihren Stundenplan füllen wird, hängt von der Zahl der Anmeldungen ab; die nimmt sie unter Telefon 01522/98 22 067 entgegen.

Verschiedene Wege führen zum Berufsziel Ballettpädagogin – eine dreijährige Ausbildung genauso wie ein Studium. „Oder man macht es, wie ich es gemacht habe. Bei mir nahm das Leben allerdings ein paar Wendungen. Ich wollte Tänzerin werden, aber das hat dann erst einmal nicht geklappt. Stattdessen habe ich eine Berufsausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten gemacht. Das hatte so gar nichts mit Tanz zu tun. 2015 kam ich zu dem Schluss, dass es das noch nicht gewesen sein kam. Ich absolvierte in Hamburg eine berufsbegleitende Ausbildung zur Ballettpädagogin in Form von Wochenendworkshops, Seminaren und Kursen – mit einem praktischen und einem theoretischen Teil“, schildert Jennie Mitrovic. Danach erwuchs aus einer zunächst nebenberuflichen Arbeit als Tanzpädagogin mit Beginn dieses Jahres ein Hauptberuf.

Im „Erstversuch“ blitzt der HTB ab

Ein „Erstversuch“ des HTB, Jennie Mitrovic als Ballett-Übungsleiterin zu gewinnen, liegt schon etwas länger zurück und lief aus Vereinssicht ins Leere. „Damals war mein Sohn erst wenige Wochen alt. Schon deswegen kam das für mich nicht in Betracht“, begründet die Ballettpädagogin ihr anfängliches Nein zu dem Angebot.

Nach dem Umzug mit ihrer Familie von Lilienthal nach Harpstedt änderte sich die Sachlage. Und nun hatte auch der Sohnemann ein Alter erreicht, in dem er keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mehr brauchte. „Ich bin dann selbst auf den HTB zugegangen und habe angefragt, ob es nach wie vor Interesse an meiner Qualifikation gibt“, erinnert sich die heute 32-Jährige. Mit ihrer Rückmeldung rannte sie offene Türen ein. Das Problem, für den Bereich Ballett und Tanz eine neue Übungsleitung zu finden, bestand zu der Zeit nämlich im HTB fort. „Wobei das nicht ganz stimmt“, schränkt Jennie Mitrovic ein, „weil einige vormalige Schülerinnen von Andrea Kaldewey zum Beispiel die Jazztanzkurse übernommen hatten.“

Ballettunterricht „nach Waganowa“

Die neue Übungsleiterin unterrichtet Ballett „nach Waganowa“, also nach der russischen Ballettlehre. Jungen und Männer habe sie bislang nicht für ihr Angebot im HTB erwärmen können, „aber natürlich sind auch sie herzlich willkommen“. Ebenso könnten in die erwachsene Anfängergruppe auch Fortgeschrittene einsteigen – insbesondere solche, die „ihre Grundkenntnisse auffrischen möchten“. Eine strikte Altersgrenze gebe es im Übrigen nicht. Auch wer die Volljährigkeit noch nicht erreicht habe, dürfe zu den Erwachsenen dazustoßen. „Ich habe ein paar Mädels dabei, die gerade 16 sind“, sagt die Ballettpädagogin. Vor allem für den angestrebten fortlaufenden Teenagerkurs erhofft sie sich Anmeldungen. „Kommen welche, findet er sofort statt“, sichert die 32-Jährige zu.