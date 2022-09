Auf Harpstedts Straßen geht das Licht früher aus

Von: Jürgen Bohlken

Kein Mensch unterwegs, aber alle Laternen an: die Burgstraße am Donnerstagmorgen um 4.15 Uhr. © Bohlken

Harpstedt – Sie gilt als echter „Dauerbrenner“ in der kommunalpolitischen Sitzungskultur: die Debatte um die Straßenbeleuchtungs-Schaltzeiten. Wegen ausbleibender Erdgaslieferungen aus Russland, des Gasbedarfs auch für die Stromerzeugung und der realen Gefahr eines Blackouts im Winter erfährt die Diskussion in dieser Jahreszeit allerorten eine Renaissance. Der Rat des Fleckens Harpstedt hat jetzt entschieden. Und zwar dahingehend, dass es bald auf den Straßen in der Gemeinde länger dunkel bleibt.

Das macht sich vor allem auf den klassifizierten Verkehrsadern bemerkbar, wo aktuell noch die ganze Nacht die Laternen brennen. Hier geht das Licht demnächst, wenn der einstimmig gefasste Ratsbeschluss umgesetzt ist, um 1 Uhr aus und um 4.30 Uhr wieder an. Betroffen davon sind die Ortsdurchfahrt in Ost-West-Richtung (L 338), die L 341 (Lange Straße/Am Großen Wege) sowie die K 286 (Mull-/Nordstraße).

Die Entscheidung, die Laternen auf den Neben- und Siedlungsstraßen um 23 Uhr aus- und um 6 Uhr wieder einzuschalten, traf der Rat indes nur mehrheitlich. Einsparen ließen sich bei dieser Variante nach einer Schätzung der Avacon 35 Prozent Strom und rund 21 Tonnen klimaschädliches CO2. Was gegen die frühe Abschaltung spräche, machte Bettina Brinkmann (CDU) am subjektiven Gefühl von Sicherheit deutlich, das Licht gebe. Auch in Harpstedt lägen nicht alle Menschen um 22 Uhr im Bett. Manche gingen mit dem Hund Gassi; andere kämen von der Schichtarbeit. Brinkmann konnte sich auch in Mädchen im Teenageralter hineinfühlen, die im Dunkeln allein unterwegs sind und sich ohne Laternenlicht einfach unsicher fühlen. „Es würde reichen, die Laternen um Mitternacht auszuschalten“, brachte die CDU-Ratsfrau ihre Meinung auf den Punkt.

Horst Hackfeld (HBL) stimmte zu, wollte aber auch die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten berücksichtigt wissen.

Horst Bokelmann (FDP) wies darauf hin, dass zu später Stunde durchaus Menschen auf den Siedlungsstraßen in Harpstedt unterwegs seien. Andere müssten am frühen Morgen bei Dunkelheit zur Arbeit, etwa Beschäftigte der Verbrauchermärkte. „Im Übrigen darf man nicht vergessen: Wir haben noch Printmedien, und die müssen verteilt werden.“ Die Vorstellung, dass Zeitungsausträgerinnen und -austräger „morgens bis sechs Uhr im Düstern rumstapfen“ müssen, missfiel Bokelmann. Sein Vorschlag: Laternen um Mitternacht aus und schon um 5 Uhr wieder an. Dunkle Bürgersteige bereits ab 23 Uhr hielt der Ratsherr für inakzeptabel: „Das geht gar nicht.“

Nicht jedes Zeitfenster lässt sich realisieren

Mit dem Klimaschutz argumentierten die Grünen, deren Antrag eine Laternenabschaltung von 23 Uhr bis mindestens 5.30 Uhr vorsah, und die SPD: „Jede Kilowattstunde, die wir einsparen, ist eine gute Kilowattstunde“, urteilte Klaus Budzin (SPD). Hermann Schnakenbergs (SPD) Vorschlag, die Laternen unter der Woche von 23 bis 6 Uhr, an Wochenenden aber von Mitternacht bis 6 Uhr auszuschalten, fand ein positives Echo. Ob das technisch möglich wäre, soll nach dem Willen des Rates geprüft werden. Laut Avacon lässt sich nicht jedes denkbare Zeitintervall realisieren.

Regelung ist nicht irreversibel

Eine Weile bleibt es übrigens noch bei den aktuellen Schaltzeiten. Die Umstellung an den insgesamt 26 Schaltstellen kann nämlich keineswegs über Nacht in die Tat umgesetzt werden.

Die Schaltzeiten seien nicht „in Stein gemeißelt“, betonten Hermann Schnakenberg und Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder (CDU). „Sollten wir nach einer ,Probezeit" zu dem Schluss kommen, dass es doch besser wäre, wieder auf andere Zeitintervalle umzustellen, ist das natürlich möglich“, so der Ratsvorsitzende.

Irene Kolb (Grüne): Es geht um die Zukunft

Das Erfordernis, CO2 einzusparen, sei „so dringend“, mahnte Irene Kolb (Grüne). Es gehe darum, etwas für die Zukunft zu tun, denn heutige Versäumnisse im Klimaschutz gingen zulasten „unserer Kinder“ und nachfolgender Generationen: „Die baden das alles aus.“ Was die Zeitungsausträger angehe, seien sie deutlich vor 4.30 Uhr unterwegs und trügen für gewöhnlich Stirnlampen. Fahrräder seien heutzutage mit sehr lichtstarker Beleuchtung ausgestattet.

Kolb verriet, sie habe „lustigerweise“ vermutet, dass die Verwaltung die Beleuchtung schon vor der Beschlussfassung umgestellt habe, weil die Breslauer Straße vorübergehend dunkel gewesen sei. „Das war wohl ein Fehler“, habe sie sich gesagt. „Jetzt ist die Straße wieder dunkel. Ich genieße es unendlich, dass es abends nicht so hell ist, wenn ich schlafen gehe.“ Laternenlicht scheine nämlich selbst durch „die Ritzen der Rollläden“ durch. Es tue nicht nur Tieren, sondern auch den Menschen gut, „wenn es nicht so hell ist“, so Kolb.