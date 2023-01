Auf der A1: 100 Kilo unversteuerten Tabak beschlagnahmt

Von: Dierk Rohdenburg

© dpa

Harpstedt – Bei der Kontrolle eines Autos auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am frühen Dienstag fast 100 Kilogramm unversteuerten Tabak aufgespürt.

Die Beamten waren laut Polizeibericht gegen 2.50 Uhr in Richtung Bremen unterwegs. An der Anschlussstelle Groß Ippener kontrollierten sie ein Auto, das ihnen zuvor aufgrund eines defekten Rücklichts aufgefallen war. Im Wagen befanden sich fast 100 Packungen mit je einem Kilogramm Wasserpfeifentabak, die nicht mit entsprechenden Steuerzeichen versehen waren.

Gegen die beiden 32 und 38 Jahre alten Insassen aus Essen (Ruhr) leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz ein. Den Tabak stellten sie sicher.

Beim 32-Jährigen bestand zudem der Verdacht, dass er das Auto unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren haben könnte. Ein Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch Amphetamin an. Ein Arzt musste ihm eine Blutprobe entnehmen.

Betrunkener Autofahrer übersieht Radfahrerin

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Montag gegen 13.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Stedinger Landstraße in Ganderkesee verursacht und dabei eine Radfahrerin verletzt.

Der 59-jährige Mann aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr mit einem VW die Stedinger Landstraße in Richtung Lemwerder. Er fiel dabei durch eine unsichere Fahrweise auf. In der Linkskurve in Höhe des Neuendeeler Wegs kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Radfahrstreifen. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einer 23-Jährigen aus Lemwerder, die mit einem Fahrrad in Richtung Delmenhorst unterwegs war. Die junge Frau war nach dem Zusammenstoß ansprechbar und wurde zunächst von mehreren Ersthelfern versorgt. Ihre Behandlung wurde anschließend von einem Notarzt übernommen, ehe sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde. Ihre Verletzungen galten als leicht.

Der 59-jährige Verursacher roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung ein und beschlagnahmte den Führerschein. Die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt war erforderlich.