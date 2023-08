Bildungsreise nach Berlin: Auch ehemaliges Stasi-Gefängnis soll besucht werden

Von: Jürgen Bohlken

Bedrückend: das Eingangstor des früheren Stasi-Gefängnisses. © Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen/Gvoon

Harpstedt/Berlin – Für eine stark bezuschusste Erwachsenenbildungsreise der Jakob-Kaiser-Stiftung nach Berlin zum Thema „Deutschland und Russland in Zeiten von Krieg und Frieden“ vom 8. bis einschließlich 11. Oktober sucht die Harpstedter Senioren-Union noch Teilnahmeinteressierte, und zwar keineswegs nur aus den eigenen Reihen. Jeder, der im Seniorenalter oder nah dran ist, kann dabei sein.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine soll das Erfordernis einer Beordnung der deutsch-russischen Beziehungen ein Schwerpunkt des Bildungsprogramms sein, das Informationsbesuche, kommentierte Führungen, Diskussionen und Expertengespräche einschließt.

Von Brandts Ostpolitik bis hin zu politischer Propaganda

Dabei richtet sich der Blick sowohl auf die Geschichte als auch die Gegenwart: Im Zuge von Dauerausstellungsbesichtigungen im Museum Alexandrowa und auf Schloss Cecilienhof werden „Russland und Preußen im 19. Jahrhundert“ sowie das „Potsdamer Abkommen und die Siegermächte“ thematisiert. Am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow soll es derweil um „Erinnerung als Problem im deutsch-russischen Verhältnis gehen“, im Willy-Brandt-Forum um Brandts Ostpolitik, im Verteidigungsministerium um die „Folgen des Ukrainekrieges für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik“ und im Funkhaus des Deutschlandradios um „Politik und Propaganda am Beispiel des Ukrainekrieges“.

„Besonders lag uns als Senioren-Union daran, auch etwas über die Vergangenheit des ,anderen Deutschlands’, der ehemaligen DDR, zu erfahren“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Dieter Kieselhorst. Diesem Anliegen wird insbesondere mit einem Besuch des früheren Stasi-Gefängnisses Hohenschönhausen, heute eine Gedenkstätte, Rechnung getragen. Dort früher selbst inhaftierte Zeitzeugen schildern die furchtbaren Haftbedingungen einschließlich psychischer Folter. Zudem widmen sie sich generell der politischen Verfolgung von Regimekritikern unter dem SED-Regime mithilfe der Staatssicherheit.

Der Bus startet am Sonntag, 8. Oktober, um 7 Uhr in Harpstedt am Marktplatz. Teilnahmewillige mögen sich bis spätestens 11. August bei Dieter Kieselhorst unter der Rufnummer 04244/966723 oder aber bei Gerda Birk unter Telefon 04244/612 melden.

Im Reisepreis von 419 Euro pro Person sind Übernachtung im Doppelzimmer, zwei Abendessen, die Buskosten sowie sämtliche Führungen und anfallenden Eintrittsgelder inklusive.