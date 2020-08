Auch bis zu zehnköpfige Gruppen dürfen in den Nostalgiezug

Harpstedt/Heiligenrode – Wenn der Nostalgiezug der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) am Sonntag, 16. August, auf die Reise geht, können die Passagiere ihre Drahtesel – wie „vor Corona“ – ohne Aufpreis mitreisen lassen, und zwar abseits der Personenabteile. Das macht kombinierte Zug- und Radtouren wieder möglich. „Wir hatten deswegen schon einige Anfragen. Weil eine Fahrradmitnahme unter Corona-Bedingungen keine Probleme bereitet, steht unser Fahrradwagen nunmehr wieder im Zug“, erläutert DHEF-Pressesprecher Joachim Kothe.

Gleichwohl ist nicht alles wie in früheren Jahren ohne Pandemie. Der Zug fährt zwei- statt dreimal – und zwar nicht von Harpstedt bis Delmenhorst-Süd, sondern nur bis Heiligenrode und zurück. Als „Zugpferd“ kommt statt der Dampflok der Triebwagen T 121 der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn zum Einsatz. Eine wesentliche – coronabedingte – Regel: „Alle Fahrgäste müssen in Harpstedt einsteigen“, betont Joachim Kothe. „Wer an einer der Unterwegsstationen in Dünsen, Groß Ippener und Kirchseelte oder am Zielort Heiligenrode aussteigen möchte, darf das gern tun. Dort einsteigen – das geht allerdings nicht“, fügt er hinzu. Eine andere Beschränkung fällt hingegen weg: So dürfen ab sofort auch ganze Familien oder Gruppen mit jeweils bis zu zehn Personen wieder mitfahren. „Es gibt aber immer noch keine Fahrkarten am oder im Zug. Alle Tickets müssen daher vorab online über unsere Website gebucht werden“, betont Kothe.

Der Museumszug verlässt Harpstedt am 16. August um 13.30 Uhr und um 15.45 Uhr. Etwa 75 Minuten dauert jeweils die Nostalgietour bis Heiligenrode und zurück zum Ausgangsort.

Den genauen Fahrplan und auch die, so Joachim Kothe, „leider immer noch strengen Regelungen für die Mitfahrt“ können Interessierte im Internet einsehen. boh

Weitere Infos unter:

jan-harpstedt.de/

fahrpl_corona