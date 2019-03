Atemschutznotfall in Feuerwehrübung eingebaut

Harpstedt - Damit auch im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, hat die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt eine Übung bei der Innovativen Produktion und Handel GmbH & Co. KG (IPH) im „Amtsacker“-Gewerbegebiet absolviert. Für 24 Brandschützer galt es, ein in der Produktionshalle entstandenes „Feuer“ zu lokalisieren, zwei „vermisste“ Mitarbeiter zu retten und zum Schluss den „Brand“ zu löschen. Zusätzlich wurde in die Übung ein simulierter Atemschutznotfall eingebaut. Der kann jederzeit während eines Atemschutzeinsatzes auftreten – etwa bei plötzlichen Kreislaufproblemen, Bewusstlosigkeit oder als Folge einer Verletzung. Schlimmstenfalls müssen die Retter dann bei „null Sicht“ zur Tat schreiten, was gleichermaßen psychische und körperliche Fitness erfordert. Um schnelle Hilfe leisten zu können, steht immer ein Atemschutznotfalltrupp bereit, der ausschließlich für solche Situationen eingesetzt wird. Als die Feuerwehrkameraden gegen 19.30 Uhr am Übungsort eintrafen, erkundete der Einsatzleiter die Lage und setzte sofort Trupps zur Vermisstenrettung ein. Nachdem dieser Part erledigt war, gingen weitere Trupps zur Brandbekämpfung in die Lagerhalle. Zeitgleich musste der schon erwähnte Atemschutznotfall abgearbeitet werden. Abschließend befreiten die Feuerwehrleute die „verqualmte“ Produktionshalle vom Disconebel; dazu setzten sie einen Hochleistungslüfter ein. Nach der Übung gab es kühle Getränke,

und Geschäftsführer Klaus Hammann führte die Gäste durchs Unternehmen. Die Harpstedter Brandschützer zeigten sich sehr dankbar, dass die Firma IPH die „Location“ für Übungszwecke zur Verfügung gestellt hatte. Foto: Feuerwehr