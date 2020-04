9. April 1945: „Die Bomben mussten beseitigt werden“

Harpstedt - Von Hermann Bokelmann. Vor einer Woche druckten wir den ersten Teil der Erinnerungen des Zeitzeugen Hermann Bokelmann über das Kriegsende vor 75 Jahren. Heute folgt die Fortsetzung des Berichts des damals 16-Jährigen.

„Es darf nicht vergessen werden, dass fast alle Brücken in der Umgebung von Harpstedt gesprengt wurden, nur die Delmebrücke in Harpstedt nicht. Als ich am letzten Kriegstag Brot holte, sah ich, dass ältere Handwerker an der kleinen Brücke über den Abflussgraben des Burggrabens die dort zur Sprengung lagernden Bomben wegrollten.“ Im Buch von Jürgen Ellwanger „Schwierige Zeiten“ wird die Beseitigung der Bomben am 9. April unterschiedlich beschrieben. Forstmeister Burchard Lamprecht als Volkssturmführer vermerkte: „Ich bekam den Auftrag, beim Einmarsch der feindlichen Truppen die Brücke an der Mühle zu sprengen. Hierzu waren von der Munitionsanstalt (Muna) in Dünsen vier 150-Kilogramm-Bomben unter der Mühle befestigt worden. Ich ließ nachts die Bomben heimlich lösen und im Wasser versenken.“

Robert Grimsehl schreibt in seinen Aufzeichnungen: „Für uns stand fest, die Bomben mussten noch in dieser Nacht beseitigt werden. Ich begab mich zur Wohnung von Bahrs an der Langen Straße in Harpstedt. Bahrs lag bereits im Bett, erklärte sich aber bereit, im Sinne unseres Wunsches tätig zu sein.“

Friedel Tröltzsch, geborene Freese, schreibt in ihrer Chronik: „Am 9. April morgens trat der gesamte Volkssturm von Harpstedt an, um die Minen unserer Mühle und auf den Brücken wegzuräumen. Zum Teil wurden sie in die Delme gerollt und zum Teil in unserer Wiese vergraben. Lange Zeit später sind alle Minen von einem Sonderkommando aus Hannover wieder ausgegraben und aus der Delme geholt worden.“

Die Delmebrücken in Groß und Klein Köhren blieben verschont. Dagegen wurden die Brücken in Horstedt, Dünsen, Groß Ippener, Kirchseelte und Klein Mackenstedt mit Muna-Bomben gesprengt. Beim Neubau der beiden Harpstedter Brücken vor zehn Jahren habe ich mehrfach angeregt, beim Burggraben mit einem Schild an den Mut einiger Harpstedter Männer in der Nazizeit zu erinnern. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, das zu wiederholen.

In der Nacht zum 10. April gingen wir wegen Sprengungen in der Muna in den Keller. Da die Explosionen aber in über zwei Kilometer Entfernung waren, beobachteten wir sie nachher von draußen.

Am anderen Morgen war absolute Ruhe und kein Fahrzeug auf der Straße. Nur am Abend besuchte uns Nachbar Johann Hünecke, der 200 Meter vor uns Richtung Harpstedt wohnte. Als Raucher zeigte er uns ganz Stolz englische Zigaretten und berichtete, dass englische Soldaten vom Dachboden seines Hauses das Vorfeld beobachtet hätten, aber am Abend zurück nach Harpstedt fuhren.

Sonst lag Dünsen eine Woche im Niemandsland, bis englische Lastkraftwagen mit Material zur gesprengten Brücke über den Dünsener Bach fuhren. Sie machten es sich einfach: Legten Metallrohre in den Bach und verfüllten das Loch mit Pflastersteinen, die an der Ortsdurchfahrt Harpstedt lagen, und schon gab es kein Hindernis mehr. Eine Folge war, dass im Spätherbst das Tal unter Wasser stand. Die spätere Holzbrücke musste über dreißig Jahre halten, bis nach 1970 eine neue Brücke gebaut wurde. Besser kann ich den Unsinn der Sprengungen nicht beschreiben. Adolf Hitler hatte noch am 19. März 1945 anordnete, vor dem Rückzug alle Brücken zu zerstören. Diesen „Nero-Befehl“ zu missachten und die Bomben in der Muna zu belassen, wagte der Kommandant der Muna nicht.

In Dünsen blieb es weiter ruhig. Dass in Ganderkesee und Kirchhatten noch am 24. April schwere Kämpfe waren, habe ich erst nach der Kreisreform 1977 erfahren. Die dortigen Soldatengräber sind die Mahnmale des Unsinns.

So ging es im sonnigen April 1945 weiter: Meine Tante Tine Rohlfs hatte noch ein Backhaus und uns mit Brot versorgt. Die Kleinbahn fuhr nicht mehr. Meine Kriegsdienstverpflichtung bei der Firma Gebrüder Wehrhahn in Delmenhorst erlosch.

Im Dorf waren die polnischen und russischen Arbeiter verschwunden und warteten auf Rückkehr in ihre Heimat. Da holte man mich zum Pflanzen der Kartoffeln. Zwar flogen über uns englische Flugzeuge zur Bombardierung von Bremen, aber bei uns war Frieden. Das Überlandwerk Syke schaltete den Strom ab. Das Radio schwieg. Es gab keine Zeitung. Alle Telefone gingen nicht mehr. Wir erfuhren nicht, dass der Krieg am 8. Mai endete. Ein Schulkollege zog am 10. April mit den deutschen Truppen bis Flensburg und kam erst Anfang Juli zurück. Seine Mutter wusste vier Monate nichts von ihrem 16-jährigen Sohn. Dagegen sind in der heutigen Coronakrise die Probleme doch klein.

Mit meinen Erfahrungen aus der Nazizeit habe ich bei Abiturientenentlassungen und Gesellenfreisprechungsfeiern oft gemahnt: „Rennt niemals Trommlern hinterher, wie wir es machten. Fragt nach dem Weg, nach dem woher und wohin. Ich hoffe, dass ihr nicht den Weg der Demagogen geht, die ihre Wege mit Schlagworten glätten, sondern den schwierigen Weg der Demokraten wählt, der zwar mit Schlaglöchern beladen, aber der einzige Weg ist, der zu Freiheit und Frieden führt.“