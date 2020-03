Apfelwissen ohne Ende

Äpfel. Eine ganze Apfelwelt. Hunderte von Bäumen voller Aromen, die von Rosine bis Zitrone reichen. Sorten, die schon im Juli reif werden. Und solche, die sich anderthalb Jahre lang lagern lassen. Enormes Wissen rund um die beliebte Frucht vermittelte ein Obstveredler-Workshop des BUND.

VON KATIA BACKHAUS

Klein Henstedt – Wer normalerweise die vier bis fünf Apfelsorten aus dem Supermarkt kennt, braucht eine Weile, um zu verstehen, wovon Henning Greve spricht. Auf Zuruf von BUND-Kollege Wulf Carius benennt der 65-Jährige die Vor- und Nachteile von 27 Apfel- sowie zehn Birnensorten. Bei Aussagen wie „Karin Schneider ist eigentlich nur die rote Variante von Ingrid Marie“ müssen auch die 18 Menschen, die zum Workshop der beiden auf den BUND-Hof Wendbüdel in Klein Henstedt gekommen sind, lachen. Sie wollen lernen, wie Obstbäume richtig geschnitten und veredelt werden – und sind auf zwei besondere Experten getroffen.

Seit gut fünf Jahren bieten Greve und Carius den Kurs an, in dem es um viel Wissen, aber auch um Handfestes geht. Während Greve auf seinem Privatgrundstück nach eigener Aussage gut 100 Apfelbäume hat und pro Tag ungefähr sechs der Früchte zu sich nimmt, hat sein 69-jähriger Kompagnon den Hof Wendbüdel 2002 federführend aufgebaut. Noch immer lebt der promovierte Biologe dort; sein Augenmerk gilt auch den Obstbäumen.

Veredelungen gibt es seit 2 000 Jahren

Greve stellt die einzelnen Sorten vor, damit sich die Teilnehmenden entscheiden können, welche Veredelung sie für ihre Gärten haben wollen. Die Stecklinge, auf die später die Reiser aufgepfropft werden, hat er mitgebracht – in einer eher groß- und einer eher kleinwüchsigen Varian-te. „Obst ist eine tolle Kulturleistung der Menschheit“, findet der 65-Jährige. Vor rund 2 000 Jahren habe es die ersten Veredelungsversuche gegeben, berichtet er. Dass der Apfel, der so manch Gläubigem nicht unbedingt als Frucht der guten Ordnung gilt, durchaus für Überraschungen sorgt, gibt der Pomologe allerdings zu: „Es ist sowieso Chaos bei den Apfelsorten.“ Denn wer einfach einen Kern aussäe, wisse nicht wirklich, was dabei herauskomme. Ursprünglich gehe es darum, einen bestimmten Baum immer weiter zu vermehren – und zu veredeln. Aber: „Nichts ist stabil in dieser Welt.“

Während Greve die Unterschiede der Sorten aufzählt, soll sich sein Publikum Notizen machen. Denn anschließend geht es an die praktische Übung – und wer will schon am Ende einen Baum im Garten wachsen lassen, dessen Früchte laut Greve ein „ordinäres Aroma“ haben? Viel spannender klingt doch die „schaumige Konsistenz“ des Dickstiels, der Pilot, der zwar klein ist, aber ein Rosinenaroma entwickelt, oder die Moringer Rose, ein Apfel, der Greve zufolge zwar „etwas aus der Zeit gefallen“, aber dennoch sein Liebling ist. Ebenfalls nicht zu verachten: der „Garantiebaum“ der Sorte Finkenwerder. „Trägt immer, schmeckt immer.“

Wer sich entschieden hat, muss nun ausprobieren, was der 65-Jährige zuvor gezeigt hat: Mit einem Messer schneidet er einen Ast des Stecklings glatt ab, ritzt längs in die Rinde und zieht diese vom Holz hoch. Der Reiser soll schräg angeschnitten und dann zwischen Rinde und Holz geschoben werden. Mit einem elastischen Naturkautschukband dichtet Greve die Schnittstellen ab, damit kein Wasser eindringt. Zusätzlich schmiert er Baumwachs darum. Schließlich muss die Sache ihre Ordnung haben. Das Allerwichtigste: „Alles gleich kennzeichnen!“

Carius und Greve pochen weder allein auf den Schutz alter Sorten, noch verteufeln sie generell neue. Auch Elstar und Holsteiner Cox zählen zu den Reisern, die sie mitgebracht haben.

Bestechend ist die Idee, dass sich auch kleine Äpfel, die im Laden nicht viel hermachen würden, für den Hausgebrauch und zur Lagerung gut eignen. Am Ende geht es um die Vielfalt, denn: „Ein Apfel ist herrlicher als der andere.“