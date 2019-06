Der Apfel ist nicht weit vom Stamm gefallen

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Tränen der Freude kullerten über ihre Wangen, als Johanna Holz am Pfingstmontagabend den Koems-Schießstand in Harpstedt als neue Kinderschützenkönigin verließ. Die Zwölfjährige hatte zunächst vier Zehnen in Folge geschossen (das schlechteste Ergebnis wird jeweils gestrichen). Von 27 Anwärtern kamen drei ins Stechen – allesamt Mädchen. Dort behielt Johanna Holz mit einer weiteren Zehn die Oberhand. Ihre Kontrahentinnen Paula Drews (II. Rott) und Malin Budzin (IV.) unterlagen denkbar knapp mit jeweils neun Ringen.

Wie der bisherige Kinderkönig Marten Rohlfs gehört Johanna Drews dem IV. Rott an. Dass ihr sicheres Auge und ihre ruhige Hand wohl etwas mit erblicher Vorbelastung zu tun haben müssen, deutete der stellvertretende Fleckenbürgermeister Horst Hackfeld am Abend während der Krönung an. Johannas Mutter Tatjana (geb. Pleus) hatte 1990 die Harpstedter Kinderschützenkönigswürde errungen. Hackfeld nannte sie im Scherz „Rechtsverdreherin“ und orakelte augenzwinkernd: „Wäre Johanna nicht Königin geworden, hätte die Mama das wohl eingeklagt.“

Emil Strahlendorff aus dem IV. Rott steht der frisch gekrönten Sechstklässlerin der Oberschule Harpstedt für ein Jahr als Prinzgemahl zur Seite. Als Ehrendamen fungieren Carlotta Bitter und Lara Würfel. Zu den Hobbys der neuen Kinderkönigin gehört das Tanzen. „Vielleicht sehen wir dich ja irgendwann mal bei DSDS“, mutmaßte Hackfeld. Die Antwort darauf kam prompt – in Form eines energischen Kopfschüttelns. In einem kleinen Rückblick streifte der stellvertretende Bürgermeister die Regentschaft von Marten Rohlfs. Er erwähnte verschiedene globale und bundesdeutsche Ereignisse, die in die zurückliegenden zwölf Monate fielen, aber ebenso lokale – insbesondere den Tod von Pastor und Bürgermeister Werner Richter, der selbst oft auf dem Krönungsplatz neue Majestäten gekrönt hatte.

An anderer Stelle würzte Hackfeld seine Laudatio auf Marten Rohlfs mit Humor: „Ich habe gehört, du hättest die einjährige Befreiung von Hand- und Spanndiensten voll ausgekostet. Aber dein Vater hat mir auch gesagt, du müsstest dafür im kommenden Jahr nun einiges nachholen. Also, denk daran: Doppelte Belastung!“ Die zahlreichen Bürger auf dem stark belebten Krönungsplatz quittierten die Bemerkung mit Lachern.

Bei strahlendem Sonnenschein und schwülwarmer Hitze hatte das Harpstedter Kinderschützenfest am frühen Nachmittag begonnen. Auf dem Marktplatz komplettierten zahlreiche Kinder für kleines Geld ihre „Ausrüstung“. Eine Gruppe aus sieben Frauen hatte Haarkränze aus Buchsbaum gebunden und Zylinder mit blauweißen Bändern versehen. Zusätzlich gab es Holzgewehre käuflich zu erwerben.

300 Lollis und ebenso viele Erfrischungen in flüssiger Form warteten darauf, verteilt zu werden. Diese Aufgabe übernahmen die Korporäle Andreas („Pimo“) Wehrenberg (II. Rott), Friedrich Jarren (III.) und Werner Kracke (I.). Letzterer machte die Kinderschützen zudem fit für den nachfolgenden Ausmarsch. „Beim Präsentieren des Gewehrs ist die linke Hand in Augenhöhe zu halten. Und nicht etwa an der Brustwarze oder sonst wo“, stellte er augenzwinkernd klar. „Wer aus der Reihe tanzt, kommt an die Kette“, drohte er den Kindern im Spaß. „Und wenn ich sage: ,Das Gewehr ab!’, dann muss das wie ein Schlag klingen. Klack, klack, klack will ich nicht hören“, stellte Kracke klar. Nachdem „Prager“, Offiziere, Noch-Bürgerschützenkönig Jan Windhorst und Kinderschützen des IV. Rotts mit Korporal Bernd Fassauer den bisherigen Kinderschützenkönig Marten Rohlfs und seine Königin Lotta Drews auf den Marktplatz geleitet hatten, folgte das feierliche Abschreiten der Front, ehe die acht Trommler den Marktplatz entlang der angetretenen Mädchen und Jungen passierten. Wenig später marschierten 285 Kinderschützen aus.

Bis in den späten Nachmittag hinein amüsierten sich im weiteren Verlauf des Kinderschützenfestes 362 Kiddies auf einem Parcours mit 16 Spielstationen neben der Koems-Schießhalle. Rund 45 Helferinnen und Helfer verhalfen dem Programm für den Nachwuchs unter der Federführung von Katja und Stephan Bruns zum Erfolg.