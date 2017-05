Anwohner pochen auf Verkehrsberuhigung

Winkelsett - Von Anja Nosthoff. In den nächsten Jahren seien für den Haushalt der Gemeinde Winkelsett der Breitbandausbau, die Mitfinanzierung der geplanten Fahrradwege entlang der Kreisstraßen 5, 6 und 225 sowie die Unterhaltung der Gemeindestraßen und - wege „die großen Herausforderungen“, resümierte Bürgermeister Willi Beneke am Donnerstagabend während der Gemeinderatssitzung im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“.

Die Investitionen, die das Kommunalparlament mit der Verabschiedung des Winkelsetter Haushalts 2017 absegneten, hielten sich allerdings noch in engen Grenzen: Sie umfassen lediglich 2 000 Euro für das Bushaltestellenhäuschen „Bittersweg“ an der L 338 in Wohlde.

Bereits 2016 hatte die Gemeinde Winkelsett 100 000 Euro an Haushaltsmitteln für den Breitbandausbau eingestellt, der nun mit Förderzuschüssen kreisweit in Angriff genommen wird. Für die geplanten Radwege sei – wahrscheinlich in den Jahren 2018, 2019 und 2020 – mit Winkelsetter Kostenanteilen von jeweils rund 6 000 Euro zu rechnen, so Beneke.

Im Ergebnishaushalt 2017 klafft ein kalkuliertes Defizit von 61 700 Euro. Die Unterdeckung des Finanzetats in Höhe von 31 700 Euro lässt sich durch einen Griff in die „liquiden Mittel“ ausgleichen. Für Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere an Gemeindestraßen, stehen 39 500 Euro zur Verfügung.

Winkelsett trägt gut vier Prozent der Umlage

„Rat und Verwaltung können mit den geplanten Beträgen jonglieren. Wenn die Gemeinde beispielsweise mehr als die geplanten 150 000 Euro aus der Gewerbesteuer einnimmt, steht möglicherweise mehr Geld für die Straßenunterhaltung zur Verfügung. Wenn absehbar weniger eingenommen wird, sollte das natürlich auch ausgeglichen werden“, sagte Samtgemeindekämmerer Ingo Fichter.

An Umlage verlangt die Samtgemeinde Harpstedt ihren acht Mitgliedskommunen 2017 insgesamt 5,6 Millionen Euro ab. Winkelsett trägt davon 4,38 Prozent. Die Anteile an der Umlage bemessen sich nach der Steuerkraft. Die diesbezüglich starken Mitgliedsgemeinden werden in Relation zu den schwächeren in einem höheren Maße belastet, sodass ein Ausgleich entsteht. Die Kreisumlage ist dagegen für alle Kreisgemeinden pauschal auf 39 Prozent festgelegt.

Im Vergleich zu den Vorjahren erhöht sich im Winkelsetter Etat für 2017 auffallend der Posten für die Öffentlichkeitsarbeit. „Mit 3 000 Euro haben wir die Initiative ‚Vorsicht Hochspannung‘ unterstützt“, begründete dies Bürgermeister Beneke. Der Rat beschloss die Haushaltssatzung einstimmig.

Während der Einwohnerfragestunde kamen von einer Hölingerin Anmerkungen zu dem geplanten Fahrradweg von Colnrade nach Reckum, der auch durch Hölingen führen wird. Die Anwohner hätten bereits im Jahr 2010 Vorschläge für eine Verkehrsberuhigung gemacht. Die Anfrage sei aber im Sande verlaufen. Nun fordere man den Rat auf, im Zusammenhang mit den Umbauten für den Fahrradweg auch in Sachen Verkehrsberuhigung aktiv zu werden. Die rasenden Autos und Motorräder seien ein großes Problem und eine Gefährdung. „Die Anwohner wünschen sich zu dem Thema eine gemeinsame Begehung vor Ort – mit Anwohnern, Sachverständigen und Gemeindevertretern“, bekräftigte die Hölingerin.

Willi Beneke will nun zu dem Thema beim Landkreis Oldenburg vorstellig werden – und außerdem die Aufstellung des Harpstedter Geschwindigkeitsmessgerätes für 14 Tage erwirken. „Wir brauchen dort mehr Kontrollen. Viele halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung“, hatte die Anwohnerin zu bedenken gegeben.

Hinsichtlich einer weiteren Verkehrsberuhigung konnte der Rat der Bürgerin jedoch keine allzu großen Hoffnungen machen. Es habe dort schon vor Jahren eine Begehung gegeben. „Dem Landkreis ist nicht zuletzt auch daran gelegen, den Verkehrsfluss nicht zu behindern“, merkte der Bürgermeister an. Die Anwohnerin verwies auf diverse Unfälle, die gerade in den letzten Jahren passiert seien; die Situation verschärfe sich immer mehr.

Dank an ehemalige Ratsmitglieder

Möglicherweise bringt aber auch der geplante Fahrradweg an sich schon Entschärfung. Weitere Radwege sind von Beckeln nach Winkelsett (K6) und von Reckum nach Wildeshausen (K225) geplant. Der Lückenschluss an der K5 zwischen Colnrade und Reckum soll aber zuerst in Angriff genommen werden.

Bürgermeister Beneke ehrte zudem zwei ehemalige, mittlerweile ausgeschiedene Ratsmitglieder: Er dankte Urte Kolweyh aus Mahlstedt und Frank Nienaber aus Hackfeld für je fünf Jahre Ratstätigkeit und überreichte Blumen und Gastronomiegutscheine. Bernd Gaumann aus Winkelsett, der 20 Jahre lang Ratsarbeit geleistet hatte war, konnte nicht anwesend sein.