Anradeltour gen Wildeshausen

Harpstedt – Im Rahmen des „Stadtradeln“-Wettbewerbs für den Klimaschutz (wir berichteten) startet am Sonnabend, 11. Mai, um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Harpstedt eine für jedermann offene Anradeltour. Das Ziel der Pedalritter ist der Bereich vor dem Rathaus in Wildeshausen. Dort nimmt sodann die „Stadtradeln“-Auftaktveranstaltung ihren Lauf. Die offene Harpstedter Gruppe radelt anschließend in gemächlichem Tempo unter der Leitung von Irmtraud Keppler und Andreas Mikutta zurück in den Flecken und kommt unterwegs in den Genuss von Sehenswürdigkeiten. Die Gruppe macht Station an der Katenbäke und auf dem „Gräberfeld Wohlde“. Für etwa 14 Uhr ist die Rückankunft in Harpstedt ins Auge gefasst.