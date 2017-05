Anna-Lena Kuntzer gewinnt das M-Springen

Weitere Ergebnisse vom Reitturnier in Köhren

GROSS KÖHREN - Anna-Lena Kuntzer vom Reitverein (RV) Eystrup und Umgebung hat am Sonntag auf „Inliner“ beim Reitturnier des RC „Sport“ Harpstedt in Groß Köhren das M-Springen mit Stechen gewonnen. Den anspruchsvollen Parcours meisterte sie mit null Fehlerpunkten in 33,93 Sekunden. Auf „Caletta“ erkämpfte sie sich zusätzlich den dritten Platz (vier Fehlerpunkte/34,68 sec.). Dazwischen – auf Rang zwei – schob sich Hendrik van der Veer von der Waldreitschule Dötlingen auf „Corentin“ (null Fehlerpunkte/37,47 sec.).