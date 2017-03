Von emotional bis fragil – mit leichten Indiepop-Anleihen

Harpstedt - Melodisch, verträumt, sanft, ruhig, emotional und manchmal sogar fragil – so lässt sich die Musik des schwedischen „Exportschlagers“ Anna Fogel charakterisieren. Die Künstlerin aus Örebro setzt mit einem Hutkonzert die Reihe „Kultur am Donnerstag“ in Harpstedt fort.

Dass Schweden sich immer wieder als Talentschmiede entpuppt, belegen nicht nur Grand-Prix-Erfolge beim European Song Contest und internationale Karrieren von Mainstream-Popgruppen wie Abba, Roxette oder Ace of Base. Auch in musikalischen Nischenbereichen tauchen zuweilen – scheinbar aus dem Nichts – bemerkenswerte Newcomer auf, die plötzlich im Rampenlicht stehen.

Zu den aktuellen Neuentdeckungen zählt Anna Fogel. Die Sängerin und Musikerin bekommt oftmals attestiert, sie habe die Fähigkeit, den Zuhörer spüren zu lassen, „wie Musik sein kann und darf“ und „was die bedeutet“. Ihr Zuhörer „holt sie schnell ins Boot und nimmt sie mit auf ihre Reise auf das, was war, was sein könnte, auf das, was gerade im Moment passiert und wovon sie im Leben träumt“, heißt es in der Konzertankündigung.

Minimalistisches, aber wirkungsvolles Solokonzert wird versprochen

Dafür reichen Anna Fogel minimalistische Mittel und wirkungsvolle Arrangements – in Kombination mit dem Zauber ihrer durchaus besonderen Stimme. Die klassisch ausgebildete Sängerin und Pianistin fühlt sich nach eigenem Bekunden am wohlsten im Singer-Songwriter-Genre. Stilistisch wagt sie sich ein klein wenig in den Indiepop vor.

Fogel tritt am Donnerstag, 9. März, um 20 Uhr im „Liberty’s“ an der Langen Straße auf. Der Eintritt ist frei. Aus Örebro stammt übrigens auch ihr Musikerkollege Meadows, der inzwischen auf der ganzen Welt unterwegs ist und dabei gelegentlich von seiner „Landsmännin“ begleitet wird. Im „Liberty’s“ werde Anna Fogel ein Solokonzert geben, kündigt der Veranstalter an.

eb/boh