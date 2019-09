Anmeldung der Konfirmanden

Harpstedt – Wer aktuell in die siebte Klasse geht und/oder zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 30. Juni 2007 geboren wurde, kann sich morgen, Mittwoch, ab 17 Uhr im Alten Pfarrhaus an der II. Kirchstraße in Harpstedt zum Konfirmandenunterricht anmelden. Letzterer beginnt im Mai 2020 und endet mit der Konfirmation im Frühjahr 2021. Wer nicht in Harpstedt getauft worden ist, möge eine Kopie der Taufurkunde mitbringen. Auch Jugendliche, die noch gar nicht getauft sind, können sich anmelden (sofern sie sich im Laufe des Konfirmandenjahres taufen lassen). Ebenso Mädchen und Jungen, die noch nicht sicher sind, ob sie sich konfirmieren lassen wollen. Das Konfirmandenjahr soll eine Chance sein, „sich mit den Fragen des Glaubens zu beschäftigen und den christlichen Glauben näher kennenzulernen“. Ab 18 Uhr informieren Pastor Timo Rucks und Pastorin Elisabeth Saathoff morgen Abend über den Ablauf eben dieses Jahres.